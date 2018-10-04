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Ирина Христянович
Ирина Христянович
Консультант по питанию, диетолог с медицинским образованием, нутрициологВсе статьи автора

Вы счастливы из-за того, что вы съели

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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Не устану повторять: единственная собственность, которой мы владеем - наше тело. Оно сопровождает нас в течение всей жизни. И знаете, с чем я сталкиваюсь постоянно? Мы не знаем, как правильно распоряжаться этой собственностью. Такое ощущение, что инструкцию по пользованию, нам просто не выдали. Согласитесь.

Так кто же ГЛАВНЫЙ в нашем теле? Ну конечно же, мозг. Это он даёт команды, а потом тело реагирует. Ан нет! Ученые пришли к выводу, что тело реагирует в критической ситуации намного быстрее, чем мозг. Вы отдёргиваете руку от огня до того, как вы успели об этом подумать. Правда?

А ещё ученые в 90-х годах кроме Центральной нервной системы открыли Энтеральную нервную систему, которую в последнее время просто называют - Брюшной мозг. Так вот, все больше склоняются в последнее время, что Головной мозг отвечает за мысли, а Брюшной мозг - за эмоции. Ну вспомните, когда вы чувствуете страх, то где холодеет? Правильно! В животе. А пресловутые "бабочки в животе" от радости? А эротическое возбуждение? Ну и так далее...

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Более того, 90% волокон блуждающего нерва несут информацию от пищеварительного тракта в Головной мозг. Брюшной мозг обеспечивает 70% работу иммунной системы организма. Он имеет свои рефлексы, ощущения и память. И вообще количество нейронных соединений превышает намного в Брюшном мозге, чем в ЦНС.

А ещё, приём пищи стимулирует выработку дофамина и серотонина - гормонов, которые вызывают покой и радость. Получается, что вы счастливы и в покое не из-за того, что вы так решили, а из-за того, что вы сьели. Конечно, все не так просто, как кажется на первый взгляд! Именно поэтому, я и хочу начать серию ознакомительных заметок, так называемую "инструкцию" по ознакомлению с собствееным телом. Интересно? Тогда ждите следующего поста.

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Автор
Ирина ХристяновичИрина Христянович
Место
Украина
Объект
здоровье
Источник
Источник:Facebook Ирины Христянович
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