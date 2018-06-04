Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь

Австралийские исследователи выяснили способ, который поможет продлить жизнь и укрепить здоровье.

Ученые Сиднейского университета пришли к выводу, что быстрая ходьба эффективно продлевает жизнь. При этом она значительно полезнее, чем медленные прогулки, пишет научное издание на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе обследований более, чем 50 тысяч человек в Англии и Шотландии, проведенных в 1994-2008 годах. Участники сообщали, какой темп - медленный, средний или быстрый, они предпочитают во время пеших прогулок, а исследователи в свою очередь скорректировали показатели для учета таких факторов, как возраст, пол, общая физическая активность и индекс массы тела.

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Оказалось, что средний темп ходьбы снижал риск преждевременной смерти от любых причин на 20% по сравнению с медленными прогулками. У тех, кто ходил быстро, риск уменьшался на 24%. При средней и быстрой ходьбе вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 24% и 21% соответственно.

Положительный эффект от прогулок был более выражен у пожилых людей старше 60 лет. Средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрый — на 53%.

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