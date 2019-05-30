Срывы при похудении: диетолог назвала основную причину

Известный диетолог Светлана Фус рассказала об основной причине срыва во время диеты.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, эксперт отметила, что чаще всего срывы происходят у тех, кто недоедает.

"Часто срывы происходят у тех, кто сидит на низкокалорийной диете, проще говоря — недоедает. Организму не хватает питательных веществ, и он стремится восполнить дефицит. Например, неделю человек, как образцовый кролик, жует одни листья салата, а на восьмой день с ревом тигра набрасывается на мясо и пирожные. Или решает денек посидеть на кефире, а ближе к ночи не выдерживает и опустошает холодильник. Поэтому, чтобы выдержать диету до конца, нужно питаться так, чтобы не чувствовать голод", — рассказала Фус.

Фото: edinstvennaya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус рассказала, что хронический йододефицит является причиной ожирения, потому нужно держать содержание этого вещества в организме в норме, чтобы не толстеть.

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