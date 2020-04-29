Солистка группы Little Big показала себя до похудения: фото

28-летняя солистка российской группы Little Big Софья Таюрская показала, как выглядела до похудения. Так, артистке удалось сбросить около 30 кг.

Снимки Таюрская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/sonyatayurskaya

Во время общения с поклонниками у артистки спросили, всегда ли она выглядела так, как сейчас. В ответ Таюрская показала себя в юности. В последние годы певица похудела на несколько размеров, сменила имидж и стала носить линзы.

instagram.com/sonyatayurskaya

Сейчас Таюрская не стесняется публиковать откровенные фото.

instagram.com/sonyatayurskaya

instagram.com/sonyatayurskaya

instagram.com/sonyatayurskaya

instagram.com/sonyatayurskaya

instagram.com/sonyatayurskaya

Как ранее писал OBOZREVATEL, 28-летняя женщина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 60 кг отказавшись от некоторых продуктов. Так, она перестала употреблять газированные напитки и сахар, чтобы сбросить лишний вес.

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