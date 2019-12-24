"Попа Как у Ким": Каменских впечатлила поклонников горячим видео

Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) показала, как держит себя в форме.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео из спортзала, продемонстрировав, как делает "Попу Как у Ким" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских "Попа Как у Ким"

"Хочешь попу, как у Ким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Не смотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки. А как часто вы тренируетесь", – написала Каменских.

Настя Каменских в спортзале Кадр из видео

Новости Каменских поразила поклонников эпатажным образом

Поклонники похвалили артистку за то, что следит за своей фигурой. Также пользователи отметили, что у Каменских отличная техника выполнения упражнений.

"Ух", "Ой, Ким до Вас, как до Киева пешком", "Молодец. Муж тоже занимается так усердно", "Техника супер", – отреагировали поклонники.

Настя Каменских - фигура instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.

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