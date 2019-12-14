Почему бедра худеют, а живот нет: диетолог раскрыла секрет

Многие сталкиваются с проблемой, когда худеет одна часть тела, а в самой проблемной зоне жир не сжигается.
Известный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram пояснила, что нет повода для беспокойства, поскольку у всех этот процесс проходит по-разному, нужно лишь приложить усилия.
"Все тело похудело, а живот остался, каким и был! Почему у одних живот худеет в последнюю очередь, а у других он уходит сразу, но остаются, например, бедра? Мы все разные, и типы жироотложения у нас тоже разные. Кому-то повезло иметь равномерный, в этом случае тело набирает и худеет с одинаковой скоростью во всех зонах. И есть неравномерные, определяемые генетически, когда жировые отложения концентрируются в одной или нескольких проблемных зонах – ягодицах, бедрах, животе и т. д", – отметила она.
Жир на животе
Подробности
По словам Медушкиной, из мест, где жир накапливается в первую очередь, он уходит последним. А когда сжигается лишняя прослойка во всем теле, придет момент, в который она покинет и проблемную зону.
"Что из себя представляет процесс жиросжигания и на каких принципах он построен? Количество энергии, поступающей в организм с пищей, должно быть меньше количества энергии, расходуемой нашим организмом в течение суток. Важно соблюдение здорового баланса белки / жиры / углеводы, что убережет вас от проблем со здоровьем и зависаний в "весомом плато". Третье – поддержание ровного уровня сахара в крови (дробное питание каждые 3 часа)", – пояснила она.
Жир на бедрах
Еще одним моментом, по словам Медушкиной, являются регулярные физические нагрузки, которые усилят расход глюкозы и гликогена, а также окисление жиров и использование их в качестве источника энергии.
Все тело похудело, а живот остался, каким и был! ⠀ Почему у одних живот худеет в последнюю очередь, а у других он уходит сразу, но остаются, например, бедра? Занимаемся одинаково, едим одно и то же, а эффект разный. ⠀ Ставь ❤️, если замечала такое. ⠀ Мы все разные, и типы жироотложения у нас тоже разные. ⠀ ▪Кому-то повезло иметь равномерный, в этом случае тело набирает и худеет с одинаковой скоростью во всех зонах. ▪И есть неравномерные, определяемые генетически, когда жировые отложения концентрируются в одной или нескольких проблемных зонах - ягодицах, бедрах, животе и т.д. ⠀ ☝Именно из мест, где жир накапливается в первую очередь, он последним и уходит. ⠀ Но когда вы сжигаете его во всем теле, придет момент, когда уходить больше будет неоткуда - тогда жир покинет вашу проблемную зону. ⠀ ❓Что из себя представляет процесс жиросжигания и на каких принципах он построен? ⠀ ✅Самое главное: ❗️количество энергии, поступающей в организм с пищей, должно быть меньше количества энергии, расходуемой нашим организмом в течение суток. ⠀ ✅Во-вторых, важно соблюдение здорового баланса белки/жиры/углеводы, что убережет вас от проблем со здоровьем и зависаний в "весомом плато". ⠀ ✅Третье - поддержание ровного уровня сахара в крови (дробное питание каждые 3 часа). ⠀ ✅И четвертый момент - это регулярные физические нагрузки, которые усилят расход глюкозы и гликогена (полисахарид, своеобразное "депо" энергии в печени и мышцах) и усилят процесс окисления жиров и использования их в качестве источника энергии. ⠀ Всем этим мы обстоятельно занимаемся в моем проекте “Плоский животик”. И проблемы с не желающим исчезать животом очень быстро отступают. Листай карусельку👆 - отзывы участниц расскажут о результатах лучше меня ) ⠀ Проект стартует уже послезавтра - 15 декабря. Если хочешь тоже попрощаться с животом и встретить новый год в отличной форме, скорее пиши мне в директ или на вотсап +7(965)458-29-05. ⠀ А твой живот худеет первым или последним? Расскажи в комментариях, что ты для этого делаешь? ⠀ #КатяМедушкина_полезное #ПлоскийЖивотик_за_2недели
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