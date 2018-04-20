Победитель "МастерШеф" рассказал, какие продукты стоит есть весной

Победитель популярного кулинарного шоу "МастерШеф" и эксперт по питанию Евгений Клопотенко рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание в весенний период.

Так, по мнению Клопотенко, в весенний рацион необходимо додбавить локальные сезонные продукты, которые не только вкусные, но еще и полезные. Об этом он написал в блоге, опубликованном на "Обозревателе"

Также Евгений отметил, что в первую очередь нужно покупать продукцию, которая производится в Украине и при этом учитывать сезонность.

Евгений Клопотенко Еatme

"Украинские продукты уже “в нашей крови”, мы помним их вкус с детства и именно они дарят нам ощущение тепла и уюта при каждом кусочке. А если сюда добавить еще и сезонность – то это будет настоящий коктейль вкуса, который нужно есть прямо здесь и сейчас. Апрель - лучшее время для того, чтобы подготовится к сезонным продуктам весны и не упустить шанс насытится этим божественным вкусом", - рассказал кулинар.

Итак, Евгений посоветовал 5 весенних продуктов, которые обязательно нужно успеть попробовать, а также подсказал. как лучше готовить каждый из них.

Черемша – ее можно перебивать в блендере с куриным бульоном для получения идеального соуса (который кстати, будет очень хорошо сохраняться). Или же ее можно консервировать, тогда она становится очень мягкой.

Сморчки – это небольшие грибы с рыхлой шапочкой. Их сезон – всего пару недель весной, уже летом и осенью вы их совсем не найдете. У этих грибов более нежный вкус и другая структура, чем, к примеру, у шампиньонов или других лесных грибов. Поэтому их нужно обязательно успеть попробовать.

Ревень – если у весны есть вкус, то это точно вкус пирога с ревенем. Он безумно прост в приготовлении, но его вкус великолепный. К тому же, из ревеня можно готовить варенье или разные соусы. Сезон ревеня длится недолго и его очень легко пропустить.

Повар.ру

Спаржа – это довольно дорогой продукт, но именно весной - сезон этого продукта, поэтому и стоимость будет ниже. Из спаржи готовят вкусные и полезные гарниры, а также добавляют ее в салаты.

Цветы – это незаменимая добавка в весенние салаты. Это не какие-то особые виды цветов, а те, что растут даже за окном. К примеру, чтобы почувствовать вкус десяти вишен, вам достаточно всего одного цветка с дерева, ведь они очень насыщенные вкусом и ароматом. Также еще весна прекрасный период для того, чтобы собирать шишки. Из них можно готовить варенье, или же просто добавлять в соусы или чай.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Евгений Клопотенко принял участие в телепроекте "Я соромлюсь свого тіла", где рассказал о проблемах питания в украинских учебных заведениях.