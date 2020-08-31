Можно ли есть вечером при похудении: опубликовано мнение ученых

Для организма принимать пищу лучше всего днем, сообразно с естественным циркадным ритмом, поскольку именно утром калории используются эффективнее всего.

Это также важно при похудении, говорится в статье ученых Абердинского университета (Шотландия) для The Conversation.

Так, потребление существенного количества калорий поздним вечером приводит к увеличению веса, вероятно, из-за более низкой регуляции аппетита в это время суток. И напротив, потребление большей части калорий утром способствует потере веса.

Как указывают авторы статьи, иисследования на людях, чьи циркадные ритмы были намеренно нарушены либо учеными, либо из-за синдрома ночного переедания, показало, что организм человека действительно предпочитает, чтобы мы ели днем.

Также выяснилось, что у тех, кто ест с утра, – более высокий уровень физической активности, по сравнению с теми, кто пропускает завтрак. Исследователи предполагают, что теоретически утренний прием пищи дает больше сил и энергии в течение дня.

При этом вечернее потребление калорий не способствует активности и даже может нарушить циркадные ритмы, что усиливает чувство усталости на следующий день.

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