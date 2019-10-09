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10 октября • обновлено в 05:05
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/ Диета и фитнес

Можно ли есть фрукты при похудении: диетолог раскрыла секрет

4.4т Читать материал на украинском

Сладкие фрукты можно есть при похудении, если это никак не сказывается на фигуре.

Известный диетолог Оля Усенко на своей странице в Instagram раскрыла секрет того, как правильно употреблять плоды, чтобы не набрать лишний вес.

"Хурма, виноград, банан, манго – можно ли эти злые фрукты на похудении? Все мы так много знаем, что иногда начинаем загоняться. Есть более сладкие фрукты, с более высоким ГИ (гликемический индекс), а есть менее сладкие. Многие твердят, что на похудении можно есть только фрукты менее сладкие. Я же считаю, что все проще и все в голове", – отметила диетолог.

Можно ли фрукты при похудении

Можно ли фрукты при похудении

pixabay

По словам Усенко, банан можно употреблять не более 100 грамм мякоти в день и не ежедневно, так как должно быть разнообразие в рационе. Хурму, виноград и манго можно есть до 300 грамм в день.

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"Есть несколько правил, которых я советую придерживаться: съедаем до 17:00, совмещаем фрукты с орехами / семянками, с йогуртом или с шоколадом – это нужно для того, чтобы сделать более длительное усвоение фруктов за счет жиров", – пояснила диетолог.

В случае же, если при правильном употреблении фруктов и при занятиях спортом вес встал и никак не сдвинется с мертвой точки, тогда нужно исключить сладкие фрукты и перейти на яблоки и цитрусовые.

ХУРМА, ВИНОГРАД, БАНАН, МАНГО - можно ли эти злые фрукты на похудении? ⠀ #полезностьУсенко ⠀ Все мы так много знаем, что иногда начинаем загоняться. Есть более сладкие фрукты, с более высоким ГИ, а есть менее сладкие. Многие твердят, что на похудении можно есть ТОЛЬКО фрукты менее сладкие. Я же считаю, что все проще и все в голове. ⠀ Если на ваш результат похудения НЕ ВЛИЯЕТ ваши фрукты в рационе, тогда ешьте на здоровье. Вопрос будет только в количестве. Если это банан, то не более 100 гр мякоти в день и не каждый день, должно быть разнообразие. Если это хурма, виноград, манго - то мы кушаем их до 300 гр в день и полноценно живые, хотя бы с фруктами. ⠀ ❓Как правильно есть фрукты? Есть несколько правил, которых я советую придерживаться: 1️⃣съедаем до 17:00 2️⃣совмещаем фрукты с орехами/семянками или с йогуртом или с шоколадом - это нужно для того, чтобы сделать более длительное усвоение фруктов за счёт жиров ⠀ А вот если вы едите правильно, занимаетесь спортом и ваш вес встал и вы не знаете как его сдвинуть, тогда на помощь прийдет инструмент - УБИРАЕМ СЛАДКИЕ ФРУКТЫ и переходим на яблоки и цитрусовые. И смотрим на эффект, если он есть, то мы получили то, что нам было нужно. Если же его не было, тогда мы пробуем изменять свой набор продуктов и дальше. ⠀ А вы боитесь сладких фруктов во время похудения?

Публикация от Оля Усенко(похудение/диетолог) (@usenochka)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляус рассказала о простых правилах для эффективного похудения. Эти четыре шага помогут избавиться от лишнего веса.

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кирик вадим
кирик вадим
Во млин проблема ))) если разгрузить вагон угля, то можно и сало с жареной картошкой, все равно похудеешь )
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