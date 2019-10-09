Можно ли есть фрукты при похудении: диетолог раскрыла секрет

Сладкие фрукты можно есть при похудении, если это никак не сказывается на фигуре.

Известный диетолог Оля Усенко на своей странице в Instagram раскрыла секрет того, как правильно употреблять плоды, чтобы не набрать лишний вес.

"Хурма, виноград, банан, манго – можно ли эти злые фрукты на похудении? Все мы так много знаем, что иногда начинаем загоняться. Есть более сладкие фрукты, с более высоким ГИ (гликемический индекс), а есть менее сладкие. Многие твердят, что на похудении можно есть только фрукты менее сладкие. Я же считаю, что все проще и все в голове", – отметила диетолог.

Можно ли фрукты при похудении pixabay

По словам Усенко, банан можно употреблять не более 100 грамм мякоти в день и не ежедневно, так как должно быть разнообразие в рационе. Хурму, виноград и манго можно есть до 300 грамм в день.

"Есть несколько правил, которых я советую придерживаться: съедаем до 17:00, совмещаем фрукты с орехами / семянками, с йогуртом или с шоколадом – это нужно для того, чтобы сделать более длительное усвоение фруктов за счет жиров", – пояснила диетолог.

В случае же, если при правильном употреблении фруктов и при занятиях спортом вес встал и никак не сдвинется с мертвой точки, тогда нужно исключить сладкие фрукты и перейти на яблоки и цитрусовые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляус рассказала о простых правилах для эффективного похудения. Эти четыре шага помогут избавиться от лишнего веса.

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