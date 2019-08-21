Минус 17 кг! Известная актриса раскрыла секрет похудения

Звезда сериалов "Мамочки" и "Полицейский с Рублевки" Александра Булычева похудела за полгода на 17 кг, исключив несколько продуктов и занявшись спортом.

В интервью изданию "7дней" она поделилась секретом стройной фигуры, отметив, что строгие диеты и запреты съесть что-то вкусное идут только во вред, потому что обязательно рано или поздно захочется "запрещенки" в большем количестве.

"Когда я приехала в Москву и поступила в институт, сразу за два месяца набрала 17 килограммов. Думаю, тут все сошлось: молодой, растущий организм, стресс, неправильное питание. Самое интересное, я особо не замечала, ни по отражению в зеркале, не по реакции друзей, что поправилась. Единственное, одежда стала тесновата, а что-то и вовсе перестало налезать", – призналась она.

Александра Булычева - стройная фигура instagram /alexandrabulycheva

По словам актрисы, ее не беспокоил лишний вес, даже когда появились жуткие красные растяжки на теле. А вот мама тут же забила тревогу и отвела девушку к терапевту.

Александра Булычева похудела - упругие ягодицы instagram /alexandrabulycheva

"Диагноз, поставленный врачом, – "Прекратите жрать!" После такого вердикта я поняла, что надо худеть. Конечно, начала с безумных диет и мочегонных средств. Устраивала себе голодовки, ела одни только яблоки и капустные листы. Сидела на рисовой диете. Но после всех этих экспериментов пришла к сбалансированному питанию, то есть ограничила себя в сладком, мучном и жирном, стала регулярно посещать тренажерный зал. Спустя полгода я вернулась к прежнему весу, а благодаря занятиям спортом, формы стали идеальней прежних", – добавила она.

Александра Булычева демонстрирует стройное тело instagram /alexandrabulycheva

Булычева ест почти все. Исключения – мучное, сахар в кофе и чай. Шоколад только в первой половине дня. Также она занимается разными видами спорта.

"Я занималась шейпингом, кроссфитом, ходила на кардиопрограммы. Выяснила, что йога, пилатес — не мои виды спорта. Мне нравятся латиноамериканские танцы и степ. А открытием для меня стала зумба — это свое­образный танцевальный фитнес под латиноамериканскую музыку. Помимо физической нагрузки дает отличный заряд положительных эмоций", – добавила она.

Александра Булычева показала худые ноги instagram /alexandrabulycheva

Александра Булычева - минус 17 кг за полгода instagram /alexandrabulycheva

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