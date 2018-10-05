Красивые бедра и плоский живот: звездный тренер поделилась комплексом упражнений

Фитнес-тренер Анита Луценко, звезда проекта "Зважені та щасливі" и "Танці з зірками" поделилась комплексом упражнений для женщин, чтобы добиться красивых бедер и плоского живота.

Тренировку Луценко расписала на своей странице в социальной сети Instagram и подкрепила видео.

Звездный тренер напомнила подписчицам, что перед началом упражнений обязательно нужно сделать разминку.

"Приседания! Ставим ноги вместе и приседаем надавливая одним коленом на другое и затем наклоняемся вперед с ровной спиной. Руки за голову. Работает передняя, внутренняя и задняя поверхность ног, ягодицы, спина. Выполняем 3 подхода по 15 раз. Отдых 30 секунд. Выдох при подъеме вверх", - написала она.

Следующим Луценко рекомендует делать упражнение на пресс.

"3 подхода по 20 раз. А в конце сделай 15 пружин в верхней точке. Между подходами отдыхаем по 30 секунд", - написала тренер.

Она добавила, что такую тренировку можно делать в любое время суток, главное - регулярно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анита Луценко, звезда проекта "Зважені та щасливі" рассказала о закулисье проекта "Танці з зірками", в котором она участвовала, но покинула шоу на шестой неделе.