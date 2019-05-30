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/Диета и фитнес

Как сжечь жир: диетолог развенчала главные мифы о похудении

3.3тЧитать материал на украинском

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина развеяла основные мифы о жиросжигании.

Она написала на своей странице в Instagram, как на самом деле работает этот процесс, и что дают силовые занятия.

Миф 1: Жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки

По словам Медушкиной, жир сжигается при любых нагрузках, но существует разница: на кардио сжигается больше жира во время тренировки из-за окислительных процессов. Однако нельзя сразу задавать высокую интенсивность, потому что сердце будет работать на износ вместо того, чтобы пропадали лишние килограммы.

Бег

Бег

pixabay

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"Преимущество силовых занятий – в раскрученном "рваном" сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление", – пояснила она.

Миф 2. Что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем

Медушкина напомнила, что дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато", а чувство голода на "шоколадном пайке" не даст удержаться в рамках дефицита.

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Миф 3. Спортивные жиросжигатели – гарант успеха

"У таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10г жира", – пояснила диетолог.

По ее словам, в обмен на это из одной порции пилюль получается нагрузка на сердце, равная четырем чашкам крепкого кофе. После того, как прекратили принимать, вес вернется.

ТОП-3 МИФОВ О ЖИРОСЖИГАНИИ, а мне💓за полезный пост😉 ⠀ 💣Миф 1: Жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки. ⠀ 😃Правда: Жир сжигается при любых нагрузках - и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница. ⠀ На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки - из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.⌚️ ⠀ Преимущество силовых занятий - в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление. ⠀ 💣Миф 2. Что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем. ⠀ 😃Правда: Еще раз не поленюсь повторить то, что столько раз говорила. Дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же! Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато". Не говоря уже о том, что чувство голода на "шоколадном пайке"🍫 просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна "диета" отправится на свалку истории. ⠀ 💣Миф 3. Спортивные жиросжигатели – гарант успеха. ⠀ 😃Правда: У таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит, а “по некоторым данным” даже уносят на Луну,🌕на деле мизерная эффективность. ⠀ В день вы можете худеть максимум на 100г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10г жира. ⠀ В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе! "Бонус": как только перестанете их пить, вес тут же вернется, если вы продолжаете питаться неправильно. ⠀ Было полезно? Делитесь постом в сторис–давайте избавляться от слухов вместе. Кстати, а какие мифы о жиросжигании слышали вы? ⠀ #КатяМедушкина_полезное

Публикация от 🏋🏻‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, что французская диета входит в число наиболее эффективных и результативных методов похудения, ведь можно всего за две недели сбросить 8 килограммов.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Теги
диетаФитнеспохудениепитаниеКрасотадиетологспорт
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Романова Маргарита
Романова Маргарита
Спасибо тому, кто пoказал мне чyдo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁40z5di Пpосто прoйдя oпpoс пoлyчилa пoчти полyгoдoвyю зарплaтy)) Пoльзуйтecь, покa ещe ecть возможнoсть=)
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Медушкина напомнила, что она ... на "шоколадном пайке" )))
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