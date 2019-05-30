Как сжечь жир: диетолог развенчала главные мифы о похудении

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина развеяла основные мифы о жиросжигании.

Она написала на своей странице в Instagram, как на самом деле работает этот процесс, и что дают силовые занятия.

Миф 1: Жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки

По словам Медушкиной, жир сжигается при любых нагрузках, но существует разница: на кардио сжигается больше жира во время тренировки из-за окислительных процессов. Однако нельзя сразу задавать высокую интенсивность, потому что сердце будет работать на износ вместо того, чтобы пропадали лишние килограммы.

Бег pixabay

"Преимущество силовых занятий – в раскрученном "рваном" сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление", – пояснила она.

Миф 2. Что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем

Медушкина напомнила, что дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато", а чувство голода на "шоколадном пайке" не даст удержаться в рамках дефицита.

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Миф 3. Спортивные жиросжигатели – гарант успеха

"У таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10г жира", – пояснила диетолог.

По ее словам, в обмен на это из одной порции пилюль получается нагрузка на сердце, равная четырем чашкам крепкого кофе. После того, как прекратили принимать, вес вернется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, что французская диета входит в число наиболее эффективных и результативных методов похудения, ведь можно всего за две недели сбросить 8 килограммов.

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