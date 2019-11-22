Как похудеть: назван самый главный фактор

Только мотивация позволяет взять себя в руки и изменить образ жизни таким образом, чтобы похудеть.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Виктория Кляуз, уточнив, что нужно в первую очередь избавиться от оправданий.

"У каждого бывают моменты депрессии, слабости, когда хочется пожалеть себя. Но если этот момент длится не один год, если вес перевалил за 100 кг, то нужно бить тревогу и буквально завтра же изменять свой образ жизни! Ведь лишний вес всегда приводит к серьезным осложнениям", – написала она.

депрессия и набор веса istockphoto

По словам Кляуз, у каждого в жизни есть своя "непробиваемая стена" и собственная "шкура", из которой нужно выбираться.

"Если речь идет всего лишь о лишнем весе, то "не могу" – единственная ваша стена, созданная вами же! Как только вы замените пуленепробиваемое "не могу" на "окей, я попробую", вы увидите огромнейшее поле возможностей, ощутите, на что способны, разбудите дремавшую силу воли и ощутите триумф собственной победы над лишним весом! Вы скажете себе: "А я смогла!" Не лишайте себя возможности быть здоровой и счастливой, избавляйтесь от оправданий и чаще говорите себе "Я смогу", – резюмировала Кляуз.

Как сообщала OBOZREVATEL, ранее Кляуз рассказала, что зависимость от сладкого не всегда мешает похудению. Она поделилась секретом, как можно распознать, действительно ли организм тянется к сладостям, как к наркотику.

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