ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Как похудеть и быть счастливой: важный совет от звездного тренера

1.6тЧитать материал на украинском

В процессе похудения и работы над собой важно получать удовольствие от того, как это происходит.

Такой совет дала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram, уточнив, что это и есть залог успеха.

"Как важно все-таки при похудении "протащиться" от процесса, а не тупо ждать конечного результата, "и вот когда я стану счастлива, а пока я худею – страдаю и злая". Процесс в любом деле – это так интересно и это и есть жизнь! Просто ожидание результата – это как хотеть просто выйти замуж, а свидания, ночные разговоры, признания то такое – перетерплю, а главное цель", – пояснила она.

Анита Луценко

Анита Луценко

Instagram@anitasporty

Новости
Как похудеть летом: раскрыт секрет

Она посоветовала получать удовольствие от перемен, маленьких ежедневных побед и квадратных сантиметров кожи без целлюлита.

"От того, что вы любите свое тело! Что оно вселяет вам с каждым днем уверенность в себе, в то, что вы все можете и это очень классно отражается на остальных сферах жизни! Наблюдайте за собой в процессе с удовольствием", – резюмировала она.

Как важно все-таки при похудении "протащиться" от процесса, а не тупо ждать конечного результата , ☝🏻🤪 И ВОТ ТОГДА Я СТАНУ СЧАСТЛИВА, А пока я худею- страдаю и злая🤪😅 🤦🏼‍♀️ ⠀ Блин! Процесс в любом деле- это так интересно и это и есть жизнь! Просто ожидание результата - это как хотеть просто выйти замуж , а свидания, ночные разговоры, признания то такое- перетерплю , а главное цель 🤪😅 ⠀ Ну вы поняли! Получайте удовольствие от своих перемен, от своих маленьких ежедневных побед и квадратных сантиметров кожи без целлюлита,! От того, что вы любите своё тело! Что оно вселяет вам с каждым днём уверенность в себе, в то, что вы все можете и это очень классно отражается на остальных сферах жизни! Наблюдайте за собой в процессе с удовольствием! ⠀ Фото: @kulakowskiy for @puma #puma #pumawomen#белыекроссовки

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко рассказала, что нужно делать, чтобы полюбить свое тело.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Анита Луценко
Место
Украина
Теги
похудениеФитнесспортдиетапитание
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаева Юлия
Николаева Юлия
Спacи6o тем, ктo пoкaзал мнe сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/te9j0om Пpоcтo прoйдя прoстой oпpoc полyчила пoчти полyгодoвую зaрплату)) Пoльзyйтecь, пока ещe eсть возможнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel