Как похудеть и быть счастливой: важный совет от звездного тренера

В процессе похудения и работы над собой важно получать удовольствие от того, как это происходит.

Такой совет дала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram, уточнив, что это и есть залог успеха.

"Как важно все-таки при похудении "протащиться" от процесса, а не тупо ждать конечного результата, "и вот когда я стану счастлива, а пока я худею – страдаю и злая". Процесс в любом деле – это так интересно и это и есть жизнь! Просто ожидание результата – это как хотеть просто выйти замуж, а свидания, ночные разговоры, признания то такое – перетерплю, а главное цель", – пояснила она.

Анита Луценко Instagram@anitasporty

Она посоветовала получать удовольствие от перемен, маленьких ежедневных побед и квадратных сантиметров кожи без целлюлита.

"От того, что вы любите свое тело! Что оно вселяет вам с каждым днем уверенность в себе, в то, что вы все можете и это очень классно отражается на остальных сферах жизни! Наблюдайте за собой в процессе с удовольствием", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко рассказала, что нужно делать, чтобы полюбить свое тело.

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