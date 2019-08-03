Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного продукта

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, какое масло нужно добавлять в пищу, чтобы похудеть и не навредить здоровью.
Об этом она написала на своей странице в Instagram, уточнив, как нужно выбирать и хранить продукт.
"Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. В результате очистки масло теряет витамин Е. Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры", – пояснила Фус.
Питание и диета
pixabay
По ее словам, покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна. Диетолог отметила, что они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света.
Масло
pixabay
"Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа - это отлично увлажняет кожу. На каком масле лучше готовить? Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла – тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку. Но иногда, мы все-таки готовим на масле. Поэтому, при приготовлении на огне, я рекомендую использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковом", – резюмировала Фус.
Какие масла лучше добавлять в еду? Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. Почему? 🤔 В результате очистки (рафинации) масло теряет витамин Е (натуральный антиоксидант). Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры. ✅ Покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна - они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света. Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа - это отлично увлажняет кожу ☝ ✅ На каком масле лучше готовить? Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла - тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку. ✅ Но иногда, мы все таки готовим на масле. Поэтому, при приготовлении на огне, я рекомендую использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковом. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
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