Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного продукта

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, какое масло нужно добавлять в пищу, чтобы похудеть и не навредить здоровью.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, уточнив, как нужно выбирать и хранить продукт.

"Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. В результате очистки масло теряет витамин Е. Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры", – пояснила Фус.

Питание и диета pixabay

По ее словам, покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна. Диетолог отметила, что они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света.

Масло pixabay

"Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа - это отлично увлажняет кожу. На каком масле лучше готовить? Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла – тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку. Но иногда, мы все-таки готовим на масле. Поэтому, при приготовлении на огне, я рекомендую использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковом", – резюмировала Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как похудеть без вреда для здоровья, придерживаясь арбузной диеты.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!