Как перестать есть на ночь: 10 способов

Чтобы достичь идеальных форм, нельзя есть на ночь, но порой очень хочется. Дома перебороть это чувство проще – можно лечь спать, а на вечернем мероприятии это сделать сложнее.

Журнал Elle предложил 10 способов, как удержаться от соблазнов: от верного настроя до спорта и перекуса.

Верный настрой

Если человек действительно хочет похудеть, то он переосилит свое желание есть, ведь сознание может многое. Для этого можно представить себя стройным и похудевшим, тогда можно почувствовать прилив сил и улучшение настроения. Также хорошим действием будет визуализировать свою новую фигуру: найти фотографию модели и повесить на видное место, смотреть на этот образ, представляя там себя.

Девушка возле холодильника protvoysport.ru

Стакан воды или чашка чая

Притупить чувство голода может стакан воды с лимоном, томатный сок или чашка зеленого чая. Также можно залить одну столовую ложку мятной травы кипятком и дать настояться 10 минут. Такой раствор может притупить чувство голода на пару часов, только важно пить его маленькими глотками.

Жвачка

Обмануть свой организм можно при помощи жевательной резинки, пожевав ее пять-семь минут. Выбрать стоит фруктовую резинку без сахара. Таким образом, рецепторы во рту отреагируют на сладость, и мозг перестанет посылать сигналы о голоде.

Жиросжигатели

Жиросжигателями являются добавки в виде таблеток или БАДов, они усиливают расщепление жиров, помогают снизить вес и контролировать аппетит. Только принимать их стоит в том случае, когда человек занимается спортом.

Горячая ванна

Горячая ванна способна успокоить организм, замедлить процесс пищеварения и способствует выведению из организма лишней жидкости. Принимать горячую ванну нужно 15-20 минут.

Физические нагрузки

Помочь удержаться от позднего ужина могут физические упражнения: бег, приседания, подтягивания, небольшая зарядка. Мозг человека в это время переключается и забывает о еде. Важным нюансом является не переусердствовать, иначе будет сложно заснуть.

Физические нагрузки modern-woman.ru

Прогулка на свежем воздухе

Несколько минут вечерней прогулки на свежем воздухе способны хорошо воздействовать на весь организм в целом. А кислород ускоряет обмен веществ, помогая похудеть.

Ароматерапия

Свечки и аромапалочки с приятными цветочными или фруктовыми ароматами, а также кожица апельсина или грейпфрута, по словам специалистов, отправляют в мозг импульсы, которые блокируют желание кушать.

Низкокалорийный перекус

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, то можно скушать половину зеленого яблока, морковку, пару стеблей сельдерея или немного нежирного сыра.

Здоровый сон

Здоровый сон – это самое лучшее средство при борьбе с голодом. Засыпать лучше думая о новой стройной фигуре, тем самым мотивируя себя и поднимая настроение.

Ранее OBOZREVATEL поделился информацией о том, как не навредить себе и правильно организовать однодневную голодовку.

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