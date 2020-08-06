Как не набрать вес после похудения: диетолог дала дельные советы

Украинский диетолог Ольга Усенко посоветовала, как предотвратить повторный набор веса и удачно поддерживать свою форму.

Об этом эксперт рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, правильное рациональное питание, которое используется для похудения, также важно и при поддержке веса.

"Средняя хорошая калорийность для поддержания веса в сидячем образе жизни (когда нет лишнего веса) 1600-1700 ккал. Если вес меньше 60 кг, то калорийность может быть меньше. Но не нужно наедать по 2000 калорий в день только потому, что вы потренировались утром и сожгли 200 калорий", – отметила Усенко.

Во время поддержания веса важно не переедать Ukrhealth

Также для поддержания веса важно пить много воды, завтракать в течение часа после пробуждения, к каждому блюду добавлять овощи и ужинать легкой пищей до 19 часов. Диетолог также советует убрать из своего рациона различные соусы и тренироваться три раза в неделю.

Однако поддержание веса все же отличается от похудения в первую очередь сложностью блюд. Например, на поддержке можно позволить себе вместо простого творога сырники, вместо кусочка мяса – котлеты, разрешается даже суши и роллы. Порция также может быть немного больше, чем во время похудения.

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