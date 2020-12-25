Как не набрать лишний вес за новогодним столом: советы диетологов

Украинские диетологи рассказали, как не наесть лишних килограммов при обилии праздничных блюд и закусок в новогоднюю ночь.

Близится самое сложное время для тех, кто следит за фигурой. Мясные деликатесы, тазики оливье, тортики и сладости так и норовят отложиться лишним жирком на наших бедрах и животе. OBOZREVATEL узнал у диетологов, что же есть, чтобы не испортить себе утро 1 января огромной цифрой на весах.

Врач-нутрициолог, семейный врач и член Украинской Ассоциации диетологов Татьяна Кихтева раскрыла, что можно кушать за праздничным столом, чтобы не набрать вес, а диетолог Ольга Усенко дала рекомендации по питанию 31 декабря.

Специалисты в один голос трубят, что нет смысла отказывать себе во всем и в новогоднюю ночь хрустеть только сырыми овощами.

По словам диетолога Ольги Усенко, чтобы полакомиться любимыми новогодними блюдами, стоит всего лишь подкорректировать рацион 31 декабря, убрав из меню кисломолочную продукцию, гарниры, каши, хлеб и фрукты.

Примерное меню этого дня:

Завтрак – 2 яйца с овощами;

обед (через 4 часа) – курица/рыба с овощами;

ужин (в 17:00-18:00) – курица/рыба с овощами.

Четвертый прием пищи Усенко рекомендует сделать уже в 23:00-1:00, а после отсчитать 12 часов между последним приемом пищи и первым. 1 января диетолог советует есть яйца, морепродукты, сыр и овощи.

"Там уже и фрукты могут проскакивать и что-то вкусненькое, но если соблюдать такой режим – будет супер хороший результат, и ничего не прилипнет на попу", – уверена диетолог.

А вот врач-нутрициолог Татьяна Кихтева говорит, что нужно также ориентироваться на приготовление новогодних блюд. По ее словам, в праздничную ночь можно позволять себе все, кроме жареных и копченых продуктов, а также салатов с майонезом.

"Ориентироваться нужно больше на то, как будут приготовлены блюда для праздничного стола. Не нужно есть никаких жареных и копченых продуктов, салатов, которые заправлены майонезом. То есть, это может быть рыба на пару, рыба запеченная либо обычные простые салаты, фрукты. В первую очередь надо смотреть на способ приготовления", – поделилась Кихтева.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что из классических и современных блюд приготовить на Новый год.