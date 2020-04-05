Как быстро похудеть: в мире набирает популярность диета 16:8

В мире набирает популярность диета 16:8, где 8 означает количество часов, в которые можно принимать в пищу, а 16 – те, в которые нужно воздерживаться от приема еды.

Как пишет ТСН, в эти 8 часов можно употреблять любые продукты в независимости от их калорийности. При этом временные рамки можно установить самому, например, с 8 до 17, с 12 до 20.

Диета

Как улучшить эффект от диеты 16:8:

Делайте утреннюю зарядку от 5 до 8 минут в день

Кушайте полезную пищу, а также продукты, которые помогают сжигать жиры: мясо птицы, яйца, орехи, несладкий йогурт, бобовые и прочее.

Ешьте больше овощей, фруктов и ягод.

Ограничьте употребление фаст-фуда и другой вредной пищи.

Однако у данной диеты есть недостатки. Так, она подойдет только людям без нарушения обмена веществ и проблем с желудком. К тому же диета будет более эффективной, если войдет привычку и станет образом жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США назвали диету, которая предотвращает старение.

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