Это навредит: названы опасные ошибки при похудении

Подавляющее большинство людей, а именно 85%, после летнего отпуска лихорадочно пытаются похудеть, но делают это неправильно.

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram назвала распространенные ошибки и их эффект.

Похудение pinterest

Самостоятельное похудение с помощью популярной диеты. По словам Медушкиной, быстрый результат действительно может появится. Однако также возможны проблемы со здоровьем, может ухудшиться кожа, волосы, настроение. А приведет это к возврату лишних кг.

Похудение и питание pixabay

Уменьшение порции и не есть после 18:00. Диетолог утверждает, что похудение не принесет сильного стресса, однако высокая вероятность перееданий ночью.

Не есть после шести fitness-pro

Интенсивные тренировки без смены рациона. Мышцы действительно станут сильнее, но на одних тренировках похудеть не получится.

Фитнес pixabay

Голодание и строгие детоксы. Медушкина уточнила, что это действенный метод для похудения, но чревато проблемами со здоровьем. Например, может появится гормональный сбой, неполадки с пищеварительной системой, а также это отразится на психологическом равновесии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, чем опасны жесткие диеты.

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