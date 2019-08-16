Это навредит: названы опасные ошибки при похудении

Подавляющее большинство людей, а именно 85%, после летнего отпуска лихорадочно пытаются похудеть, но делают это неправильно.
Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram назвала распространенные ошибки и их эффект.
Похудение
Самостоятельное похудение с помощью популярной диеты. По словам Медушкиной, быстрый результат действительно может появится. Однако также возможны проблемы со здоровьем, может ухудшиться кожа, волосы, настроение. А приведет это к возврату лишних кг.
Похудение и питание
pixabay
Уменьшение порции и не есть после 18:00. Диетолог утверждает, что похудение не принесет сильного стресса, однако высокая вероятность перееданий ночью.
Не есть после шести
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Интенсивные тренировки без смены рациона. Мышцы действительно станут сильнее, но на одних тренировках похудеть не получится.
Фитнес
pixabay
Голодание и строгие детоксы. Медушкина уточнила, что это действенный метод для похудения, но чревато проблемами со здоровьем. Например, может появится гормональный сбой, неполадки с пищеварительной системой, а также это отразится на психологическом равновесии.
85% девушек делают это неправильно!👇 ⠀ До конца лета осталось две недели, так что нужно выбирать: войти в рабочий сезон “человеком, которого должно быть МНОГО” или ПОХУДЕТЬ! ⠀ Большинство всё же выберет второй вариант, правда?) И вот тут 85% людей начинают совершать ошибки (сохраняй в 🔰, чтобы больше их не допускать): ⠀ 1. Худеют самостоятельно с помощью популярной диеты ➕ возможно получить быстрый результат; ➖ проблемы со здоровьем, ухудшается качество кожи и волос, плюс постоянное чувство голода, ужасное настроение и возвращение всех лишних кг в итоге. ⠀ 2. Уменьшают порции и не едят после 18:00 ➕ похудение не принесёт сильного стресса; ➖ высокая вероятность “ночного дожора” из-за того, что ложишься спать с чувством голода, качество тела не улучшается. ⠀ 3️. Начинают интенсивно тренироваться, но питание не меняют ➕ мышцы станут сильнее ➖ основа похудения - это питание, а на одних тренировках вы не похудеете, и мышц не будет видно под слоем жира)) ⠀ 4️. Голодают и долго используют строгие детоксы ➕ точно похудеете ➖ способ экстремальный, голодание может привести к гормональным сбоям, сбоям в работе пищеварительной системы и отразиться на психологическом равновесии. ⠀ 5. Есть ещё вариант для тех, кто подходит к похудению с умом😉 Мой онлайн-проект "Бикини Бум", который стартует уже 18 августа! ⠀ ✔️У тебя будет ГОТОВАЯ ПРОГРАММА, включающая и тренировки, и сбалансированное меню, и поддержку от меня 💪 ⠀ За 4 недели результат при соблюдении всех моих рекомендаций до -6 кг и -13 см в объёмах😘 ⠀ Кстати, именно этот проект стал лауреатом премии, проводимой при поддержке Государственной Думы и Министерства спорта РФ в номинации "Лучший клубный проект в области любительского спорта" и премии “Здоровое питание”. ⠀ Группа почти набрана, девочки получают меню на первую неделю, но регистрация ещё идёт, значит, ты ещё успеваешь! 🤗 ⠀ Хочешь стать частью команды "похудяшек"? Жду в директ или вотсап +7(965)458-29-05. ⠀ А какой из перечисленных способов похудения ты пробовала? Или рассказывай свою историю - любой опыт важен, будем учиться на ошибках! ⠀ #БикиниБум
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