Диета зимой: чем питаться, чтобы не хандрить

Зимой необходимо разнообразить свой рацион овощами, чтобы укреплять иммунитет и не терять бодрость.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус, уточнив, какими именно плодами стоит питаться, передает The lime.

Грибы

Фус советует добавлять в пишу грибы, при чем их вид не имеет значения. Свежие, сушеные или замороженные имеют большое количество белка. Они содержат массу минералов, необходимых организму. Однако в больших количествах их лучше не употреблять, потому что это тяжелая пища.

Тыква

"Это очень полезный продукт. Из нее можно готовить не только кашу и сладкие десерты, но и добавлять в овощные блюда", – пояснила диетолог.

Проросшие семена

Она уточнила, что семена содержат полезные минералы, витамины, биологически активные вещества. Лучше использовать в еде, в качестве добавки.

Корнеплоды

"Советую использовать корнеплоды - сельдерей, пастернак, топинамбур, репчатый лук. Это овощи, которые доступны всю зиму, хорошо хранятся, и всегда есть в магазинах. Рекомендую включать в рацион замороженные овощи – цветную и брюссельскую капусту, брокколи, капусту романеско, баклажаны, кабачки, лук порей, помидоры и перец. А также молодую стручковую фасоль, ее еще называют – спаржевой", – рассказала Фус.

Она пояснила, что спаржа относится к бобовым, но по количеству белка, жиров и пищевых волокон ее можно отнести к овощной группе. Замороженные овощи хорошо хранятся всю зиму, а количество блюд, которые можно с ними приготовить – не ограничено.

"Советую использовать квашеные овощи. Именно соленые, а не маринованные. Польза их давно известна. Но ими не стоит увлекаться. Они содержат много соли, и могут задерживать воду, вызвать отечность и жажду. Их лучше употреблять в небольшом количестве, и не на ночь", - пояснила эксперт.

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