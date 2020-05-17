Быстрое похудение: топ-5 упражнений, которые сжигают больше всего жира

Диета, конечно, поможет сбросить лишний вес, но польза от такого похудения довольно сомнительна: кроме вреда для организма, кожа может обвиснуть, а после возвращения к обычному рациону потерянные килограммы вернутся очень быстро.

Чтобы закрепить эффект от похудения, специалисты рекомендуют комплекс специальных упражнений. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей топ-5 самых эффективных видов зарядки, которые помогут быстро сбросить вес. Отметим: при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата или органов дыхания перед выполнением комплекса нужно проконсультироваться с врачом.

1. Прыжки на скакалке

Прыжки на скакалке pexels.com

Можно совершать по 30 прыжков за пять подходов, делая перерыв по 20-30 секунд; или в три подхода прыгать непрерывно в течение одной минуты (перерыв между подходами – около 45-60 секунд). Прыжки на скакалке – это хорошая кардионагрузка, они помогают проработать мышцы ног, спины, рук и развить выносливость.

При этом важно не прыгать высоко, не выше 12 см от пола, фиксировать плечи, не сгибать колени, стараться отталкиваться от земли преимущественно стопами.

2. Берпи

Берпи giphy.com

Это функциональное упражнение, в котором задействованы все группы мышц: руки, грудь, квадрицепсы, ягодичные мышцы, бицепсы, бедра и брюшной пресс. Чтобы выполнить берпи, нужно сесть на корточки, перейти в упор лежа, отжаться от пола, снова сесть на корточки, а затем прыгнуть вверх. Повторять нужно 15 раз подряд (всего три таких подхода с интервалом в две минуты).

3. Планка

Планка pexels.com

Планка считается одним из самых эффективных упражнений для всего тела, она укрепляет спину, пресс, ягодицы, ноги, избавляя от лишнего веса.

Чтобы сделать планку, займите упор лежа. Далее сделайте вдох и выдох, поднимите туловище, упритесь локтями и пальцами ног. Следите, чтобы в пояснице не было прогиба, смотрите в пол, не запрокидывая голову вверх (это вредно для шеи). Ягодицы и пресс должны быть максимально напряжены. Время стойки в плане – 2-3 минуты. Лучше всего делать 4-5 подходов по 20 секунд, не более, – чтобы не навредить спине.

4. Прыжки с приседаниями

Прыжки с приседаниями showtopmodel.ru

Это самое эффективное упражнение для прокачки мышц ягодиц и бедер. Держа спину ровной, а колени вперед, нужно приседать как можно ниже, не отрывая пятки от пола. Затем надо прыгнуть вверх. Повторить 30 раз.

5. Выпады

Выпады pexels.com

Это эффективное упражнение для похудения ног. Нужно делать 20 выпадов на каждую ногу (два подхода с интервалом в одну минуту). Важно, чтобы при приседании бедро, которое выходит вперед, было параллельно полу, а в коленях образовывался прямой угол.

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