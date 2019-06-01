"Бег не помогает": чемпионка мира по фитнесу рассказала, как быстро похудеть

Если правильно сочетать питание и тренировки, то первые подвижки в улучшении фигуры станут видны уже через 2 недели. А чтобы начать худеть и "лепить" свое тело – достаточно всего 15 минут в день.

"Все думают, что ради хорошей физической формы нужно много и сложно работать. Если вы не готовитесь на Олимпийские игры – не нужно. Достаточно делать это систематически", – заверила в эфире ObozTV абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

Украинская спортсменка и тренер дала несколько практических советов и развенчала популярные мифы.

В частности, для похудения она рекомендует не бег, а упражнения с нагрузками.

"Главный миф – если хотите худеть, надо бегать. Во-первых, вы не знаете технику бега, и потом начинаются проблемы с суставами. Во-вторых, от бега мы не худеем. Мы худеем тогда, когда начинаем поднимать какие-то нагрузки", – подчеркнула Оробец.

"Вы можете бегать 3 месяца и похудеть на 2 кг. А можете поднимать нагрузки, и достичь такого же результата за четыре недели", – привела она пример.

По ее словам, за нагрузками необязательно идти в тренажерный зал. Сейчас существует множество различных вариантов, среди которых тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и т.д.

А начинать фитнес-чемпионка советует с 15-минутной утренней зарядки.

"15 минут, что вам нравится. Включили YouTube, посмотрели несколько упражнений. Не нужно сразу менять всё в жизни глобально. Просто сделайте что-то маленькое. Выделите себе с утра 10-15 минут. Поприседали, отжались, подтянулись. Стакан воды выпили, в душ – все, день начался", – рассказала она.

Оробец обратила внимание, что выпивать стакан чистой воды с утра – очень важно. По желанию в нее можно добавить дольку лимона, а вот мед – не рекомендуется.

Оксана Оробец Facebook / Оксана Оробец @o.orobec

Напомним, в мае 2010 года украинка Оксана Оробец стала победительницей Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категории женский фитнес.

OBOZREVATEL предлагает полюбоваться на снимки фитнес-чемпионки с соревнований, а также с подготовки.

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