Заморозки на поверхности почвы ночью и до +22 днем: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 14 мая

Погода в Украине во вторник, 14 мая, будет преимущественно прохладной по всей стране - температура будет от +11 до +16 градусов, а на Закарпатье – до +22. На юге и юго-востоке ожидаются небольшие дожди, а на севере и западе – заморозки на поверхности грунта.

Об этом говорится в прогнозу погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Так, умеренные кратковременные дожди прогнозируют на Одещине, Николаевщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Кировоградщине.

На остальной территории погода будет пасмурной с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 14 марта на западе, севере, а также в Винницкой области на поверхности грунта ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов, объявлен І уровень опасности (желтый).

Столбики термометров будут показывать днем на западе, в центре и на востоке от +12 до +16 градусов, ночью прогнозируют от +3 до +5. В Закарпатской области потеплеет до +22 градусов.

При этом днем на севере и юге прогнозируют от +10 до +14 градусов.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности с 14 до 16 мая – по Украине, кроме Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Запорожской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе будет пасмурно, без осадков. Температура ночью от +1 до +6, на поверхности грунта заморозки от 0 до 5 градусов; днем ожидается от +11 до +16. В Киеве ночью до +5, днем будет о +12 до +14.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом Укргидрометинститута ГСЧС Вера Балабух спрогнозировала теплое лето без аномальных температур. По ее данным, в июле ожидается много гроз с градом.

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