"Мокрая фотосессия" Савченко: психолог прокомментировала внешность экс-нардепа

Психолог посоветовала экс-народному депутату Украины Надежде Савченко не делать акцент на женственности.
Таким образом Нелли Верховская оценила новый образ политика. "Она хорошо смотрится в мужских образах, тут и стоит играть". Такое мнение она высказала в комментарии OBOZREVATEL.
Верховская назвала образ экс-нардепа неудачным, поскольку тот подчеркивает недостатки ее фигуры.
"И скрывает то, что реально стоит показать – декольте, в качестве украшения образа", – заметила психолог.
Надежда Савченко в новой морской фотосессии
Facebook Надія Савченко
Надежда Савченко позирует в голубом платье на побережье Адриатики
Facebook Надія Савченко
Она добавила, что не следовало выбирать и "мягкие облегающие ткани". "Их лучше носить барышням с отсутствием складок на теле, а у полненьких облегающий силуэт и мягкая ткань просто выявят все проблемные места, а зачем?"
Верховская сравнила этот образ Надежды с предыдущим, представленным в фотосессии на берегу Балтийского моря. "Предыдущий вариант был лучше, потому что более закрыт... Акцент на разрезе и демонстрация ноги – отличная идея. Причем, зеленый образ был хитр и мудр – у Нади даже угадывалась фигура...", – оценила психолог.
Надежда Савченко примерила бирюзовое платье
Facebook Надія Савченко
Надежда Савченко на берегу Балтийского моря
Facebook Надія Савченко
Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов. Ранее своим мнением о новом имидже Савченко поделился режиссер и дизайнер Алексей Залевский.
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