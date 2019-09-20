"Мокрая фотосессия" Савченко: психолог прокомментировала внешность экс-нардепа

Психолог посоветовала экс-народному депутату Украины Надежде Савченко не делать акцент на женственности.

Таким образом Нелли Верховская оценила новый образ политика. "Она хорошо смотрится в мужских образах, тут и стоит играть". Такое мнение она высказала в комментарии OBOZREVATEL.

Верховская назвала образ экс-нардепа неудачным, поскольку тот подчеркивает недостатки ее фигуры.

"И скрывает то, что реально стоит показать – декольте, в качестве украшения образа", – заметила психолог.

Надежда Савченко в новой морской фотосессии Facebook Надія Савченко

Надежда Савченко позирует в голубом платье на побережье Адриатики Facebook Надія Савченко

Она добавила, что не следовало выбирать и "мягкие облегающие ткани". "Их лучше носить барышням с отсутствием складок на теле, а у полненьких облегающий силуэт и мягкая ткань просто выявят все проблемные места, а зачем?"

Верховская сравнила этот образ Надежды с предыдущим, представленным в фотосессии на берегу Балтийского моря. "Предыдущий вариант был лучше, потому что более закрыт... Акцент на разрезе и демонстрация ноги – отличная идея. Причем, зеленый образ был хитр и мудр – у Нади даже угадывалась фигура...", – оценила психолог.

Надежда Савченко примерила бирюзовое платье Facebook Надія Савченко

Надежда Савченко на берегу Балтийского моря Facebook Надія Савченко

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов. Ранее своим мнением о новом имидже Савченко поделился режиссер и дизайнер Алексей Залевский.

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