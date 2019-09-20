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20 сентября • обновлено в 14:34
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/ Красота

"Мокрая фотосессия" Савченко: психолог прокомментировала внешность экс-нардепа

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Психолог посоветовала экс-народному депутату Украины Надежде Савченко не делать акцент на женственности.

Таким образом Нелли Верховская оценила новый образ политика. "Она хорошо смотрится в мужских образах, тут и стоит играть". Такое мнение она высказала в комментарии OBOZREVATEL.

Верховская назвала образ экс-нардепа неудачным, поскольку тот подчеркивает недостатки ее фигуры.

"И скрывает то, что реально стоит показать – декольте, в качестве украшения образа", – заметила психолог.

Надежда Савченко в новой морской фотосессии

Надежда Савченко в новой морской фотосессии

Facebook Надія Савченко

Надежда Савченко позирует в голубом платье на побережье Адриатики

Надежда Савченко позирует в голубом платье на побережье Адриатики

Facebook Надія Савченко

Она добавила, что не следовало выбирать и "мягкие облегающие ткани". "Их лучше носить барышням с отсутствием складок на теле, а у полненьких облегающий силуэт и мягкая ткань просто выявят все проблемные места, а зачем?"

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Верховская сравнила этот образ Надежды с предыдущим, представленным в фотосессии на берегу Балтийского моря. "Предыдущий вариант был лучше, потому что более закрыт... Акцент на разрезе и демонстрация ноги – отличная идея. Причем, зеленый образ был хитр и мудр – у Нади даже угадывалась фигура...", – оценила психолог.

Надежда Савченко примерила бирюзовое платье

Надежда Савченко примерила бирюзовое платье

Facebook Надія Савченко

Надежда Савченко на берегу Балтийского моря

Надежда Савченко на берегу Балтийского моря

Facebook Надія Савченко

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов. Ранее своим мнением о новом имидже Савченко поделился режиссер и дизайнер Алексей Залевский.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Нелли Верховская Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Мода Красота
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