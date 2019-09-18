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18 сентября • обновлено в 14:59
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"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

23.6т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике и получила порцию насмешек.

Странными фото она поделилась на личной странице в Facebook. На них она позирует в длинном бирюзовом сарафане. Примечательно, что купается в море Савченко также в нем, не переодеваясь в купальник.

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", – написала Савченко в комментарии к подборке фото.

Однако не все ее подписчики оценили романтический образ и начали стебаться над бывшим политиком под постом.

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Савченко на Балканах

Савченко на Балканах

Facebook Надежды Савченко

Савченко позировала в длинном сарафане

Савченко позировала в длинном сарафане

Facebook Надежды Савченко

Купалась Савченко тоже в платье

Купалась Савченко тоже в платье

Facebook Надежды Савченко

Савченко позирует на скалах

Савченко позирует на скалах

Facebook Надежды Савченко

Савченко на Балканах

Савченко на Балканах

Facebook Надежды Савченко

"Надька! Не балуйся! Осторожно! Ты дома нужна", "Сколько можно мучить людей, вы уже никому не интересны!", "А говорили ты на заработки уехала", "У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла. Тогда не жалко", – смеются украинцы.

"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

"Надька, не балуйся!" Савченко "блеснула" в сети новыми пляжными фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Комментарии
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
герои не умирают,а только вес набирают.
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Shepard John
Shepard John
Норм так быть безработным депутатом, а другие люди пашут на заводах и последний xyй без соли доедают и в кирилловку не всегда могут себе позволить сьездить
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Не нужны было пороху брать ее с психушки.
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