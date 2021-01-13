Лунный календарь здоровья на неделю: названы лучшие даты для голодания и занятий спортом
Начинать любую диету, заниматься физическими упражнениями, косметическими процедурами или просто очищаться от лишнего лучше по лунному календарю – тогда все действия будут более эффективными.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала лунный календарь здоровья на неделю с 11 по 17 января. По ее словам, устраивать пищевые паузы лучше 13 января, водные процедуры, массажи и спа – 14 января, а дыхательные упражнения – 17 января.
13 января
В первый лунный день, когда активна вся система кровообращения, а еще кожа, суставы и кости, хорошо провести однодневную голодовку для того, чтобы очиститься от лишнего, а еще именно с этого дня лучше бросать вредные привычки, такие как злоупотребление сладким или любыми стимуляторами.
14 января
Третий лунный день благоприятен для больших физических нагрузок и водных процедур, такие как ванны и различные обертывания, массажи, баня, SPA-процедуры. Сегодня активно работает выделительная система, ноги, сосуды, поэтому можно несколько нагрузить ноги и походить больше, чем обычно.
16 января
Сегодня стоит избегать различных стимулирующих веществ типа алкоголя, кофе и различных лекарств, не голодать, а просто ограничить лишнее. Лучше позволить себе различные водные процедуры, посетить баню или бассейн, принять тонизирующие ванны.
17 января
Благоприятное время для дыхательных упражнений, ароматерапии и различных косметологических процедур для омоложения и восстановления сил. Можно делать различные массажи, чистки, стимуляции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
ранее Соломка дала прогноз для Украины на неделю. По ее словам, с 11 января в стране могут ввести ограниченные меры экономии, а кто-то из политических деятелей даже может лишиться полномочий.
Также таролог рассказала, что с понедельника Тельцам придется проявлять себя в разных ипостасях, Раки буду планировать дела и бюджет на год, Львы закрепят авторитет на работе.
Согласно гороскопу для всех знаков на неделю, Овны полноценно приступят к рабочим делам, Близнецов ожидают творческие взлеты, а Раков – деньги.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также, по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.