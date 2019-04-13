Как похудеть и не сорваться: назван лучший способ

Правильное питание является залогом похудения, потому нужно ответственно следовать плану, который не позволит добавлять в рацион бесполезную еду.

Известный диетолог Светлана Фус в Instagram рассказала, какими продуктами стоит заполнять холодильник, чтобы не было срывов.

Шаг 1 – прописать меню

"Пишем меню сразу на всю неделю и лучше на 4-х разовый прием пищи. В этом меню: рыба, птица, каши, овощи в тушеном и свежем виде, кисломолочные продукты, фрукты. Да, и еще: и полезные десерты, например, блинчики с творогом и фруктами", – рассказала Фус.

Фото Светланы Фус

Шаг 2 – составить правильный список продуктов

Диетолог порекомендовала составить список продуктов, которые нужно закупить согласно меню. Далее отправиться за покупками.

Шаг 3 – заготовить основные блюда

Приготовить основные блюда в рационе нужно сразу на несколько дней вперед. Это должна быть пища на работу, учебу – все приемы, которые не получается сделать дома.

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"Сразу делим сырые рыбу, птицу, мясо на порции. А можно заготовить фарш и разделить его на порции", – пояснила Фус.

Шаг 4 – забить морозилку полезными продуктами

Вместо пельменей и другой бесполезной пищи забить морозилку замороженными овощными смесями, полуфабрикатами домашнего приготовления, ягодами и любыми другими продуктами, которые подойдут для здорового питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус рассказала, что срывы в питании часто происходят от недостатка времени и халатности при выборе еды, из-за чего в ход идет все, что изначально было неправильно куплено в магазине: сосиски, пельмени, колбаса и так далее.

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