Как похудеть и не сорваться: назван лучший способ

Правильное питание является залогом похудения, потому нужно ответственно следовать плану, который не позволит добавлять в рацион бесполезную еду.
Известный диетолог Светлана Фус в Instagram рассказала, какими продуктами стоит заполнять холодильник, чтобы не было срывов.
Шаг 1 – прописать меню
"Пишем меню сразу на всю неделю и лучше на 4-х разовый прием пищи. В этом меню: рыба, птица, каши, овощи в тушеном и свежем виде, кисломолочные продукты, фрукты. Да, и еще: и полезные десерты, например, блинчики с творогом и фруктами", – рассказала Фус.
Фото Светланы Фус
Шаг 2 – составить правильный список продуктов
Диетолог порекомендовала составить список продуктов, которые нужно закупить согласно меню. Далее отправиться за покупками.
Шаг 3 – заготовить основные блюда
Приготовить основные блюда в рационе нужно сразу на несколько дней вперед. Это должна быть пища на работу, учебу – все приемы, которые не получается сделать дома.
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"Сразу делим сырые рыбу, птицу, мясо на порции. А можно заготовить фарш и разделить его на порции", – пояснила Фус.
Шаг 4 – забить морозилку полезными продуктами
Вместо пельменей и другой бесполезной пищи забить морозилку замороженными овощными смесями, полуфабрикатами домашнего приготовления, ягодами и любыми другими продуктами, которые подойдут для здорового питания.
Друзья, в одной из предыдущих публикаций, вас очень заинтересовала тема о том, какими какими продуктами стоит заполнять холодильник, чтобы не было срывов. Поэтому продолжаем ... 👇👇👇 Чтобы облегчить себе жизнь я предлагаю: 1. Сначала пишем меню. Сразу на всю неделю и лучше на 4-х разовый прием пищи. В этом меню - рыба, птица, каши, овощи в тушеном и свежем виде, кисломолочные продукты, фрукты. Да, и еще: и полезные десерты, например, блинчики с творогом и фруктами. 2. Затем пишем список продуктов, которые нужно закупить согласно меню. Ну, и соответственно, покупаем все это. 3. Готовим на несколько дней основные блюда и то, что возьмем с собой на работу, учебу и т. д. Сразу делим сырые рыбу, птицу, мясо на порции. А можно заготовить фарш и также разделить его на порции. В морозилку, вместо магазинных пельменей, кладем замороженные овощные смеси, полуфабрикаты домашнего приготовления, замороженные ягоды. А также то, что еще придумаете из здоровых вариантов. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус рассказала, что срывы в питании часто происходят от недостатка времени и халатности при выборе еды, из-за чего в ход идет все, что изначально было неправильно куплено в магазине: сосиски, пельмени, колбаса и так далее.
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