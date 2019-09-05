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5 сентября • обновлено в 16:41
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Дочь Уильяма и Миддлтон впервые пошла в школу: милое видео

1.3т Читать материал на украинском

5 сентября принцесса Шарлотта — дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пошла в школу.

Девочка начала обучение в престижном лондонском заведении Thomas’s Battersea. Трогательное видео разместили в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Дочь Уильяма и Миддлтон впервые пошла в школу: милое видео
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Дочь Уильяма и Миддлтон впервые пошла в школу: милое видео

Супруги платят за обучение своего старшего сына в этой школе почти 19 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно 23 тысячи долларов). За Шарлотту родители будут платить немного меньше, поскольку за обучение второго ребенка полагается двухпроцентная скидка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта показала язык журналистам во время благотворительной регаты "Королевский кубок" (The King’s Cup).

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Персоны
Кейт Миддлтон Принц Уильям принцесса Шарлотта
Место
Великобритания
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