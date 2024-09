Звезды на премии MTV повторили легендарные образы Бритни Спирс и Мадонны. Фотосравнение

Накануне в Нью-Йорке прошла премия MTV Video Music Awards (VMA), ведущей которой стала популярная американская репер Меган Зи Сталлион. По традиции церемония была наполнена не только музыкальными новостями, но и модными заявлениями. Знаменитости похвастались стильными образами на красной дорожке, а некоторые из них отдали дань легендарным артисткам.

В частности, Зи Сталлион повторила культовый образ поп-артистки Бритни Спирс. В подобном костюме, элементом которого стал настоящий питон, звезда 2000-х выступала на VMA с песней "I'm a Slave 4 U" на церемонии награждения в 2001 году.

Меган Зи Сталлион в образе Бритни Спирс

В начале шоу, сменив один из многочисленных образов, Меган вышла на сцену в пикантном зеленом топе-бикини с бирюзовым платком, который дополнил джинсовые короткие шорты. И все же самой яркой деталью костюма был желтый питон, обвитый вокруг шеи и ведущей.

Зи Сталлион закричала, когда члены съемочной группы подошли, чтобы убрать змею. Почувствовав облегчение, она несколько секунд ходила взад-вперед, прежде чем сказать зрителям: "Я пыталась удержать ее для Бритни".

Сабрина Карпентер вдохновилась Мадонной и Бритни

Исполнительница хита "Espresso", популярная певица Сабрина Карпентер, сияла на красной дорожке MTV Video Music Awards 2024 в винтажном платье Bob Mackie, которое легендарная Мадонна одевала в 1991 году на церемонию вручения "Оскара". Роскошное белое платье с декольте в форме сердечка было украшено серебристым бисером, что идеально подчеркивало нежное ожерелье Карпентер. Благодаря объемной укладке наряд Сабрины напоминал Мадонну и Мэрилин Монро одновременно.

Одним из самых ярких фрагментов VMA стало выступление 25-летней певицы, вдохновением которого также была Спирс. В начале номера Карпентер сидела на украшенной драгоценностями качелях, позади нее виднелась огромная фигурка астронавта. Наконец, со сцены раздались фразы из вечнозеленого хита 2000-х "Oops!...I did it again", в частности: "Но я думала, что старая леди впустила его в океан в конце концов".

Тейт МакРей и кружевной образ Спирс

Юная звезда Тейт МакРей никогда не стеснялась своей любви к Бритни Спирс. Музыкант и танцовщица, безусловно, пошла по стопам поп-принцессы, в том числе и на красной дорожке церемонии MTV VMA 2024. На шоу исполнительница почтила память Спирс в полупрозрачном черном кружевном мини-платье от Roberto Cavalli с длинными рукавами, похожее на мини-платье Dolce & Gabbana, которое Бритни носила в 2001 году.

Лиса и сдержанное уважение Бритни Спирс

Хоть и очень сдержанно, но южнокорейская певица Лиса тоже по-своему отдала дань уважения иконе. Когда она вышла на сцену, чтобы исполнить свои хиты "New Woman" и "Rockstar", K-POP звезда с гордостью продемонстрировала микрофон, который крепится к голове. Во время "эры Бритни" микрофон был абсолютным атрибутом всех ее живых выступлений.

Холзи в образе Элизабет Херли

Холзи подарила новую жизнь классике Versace. 29-летняя певица позировала на VMA в красном платье, которое когда-то носила Элизабет Херли в 90-х годах. "Найти это платье было чудом, – сказала она. – Оно было разработано Джанни Версаче для Элизабет Херли в 1996 году, и с тех пор его никто не носил". 59-летняя актриса надевала красное платье на торжественное открытие бутика Versace в Нью-Йорке.

Эддисон Рэй вдохновилась поп-девой

Певица Эддисон Рэй предстала перед камерами в белоснежном ансамбле, напомнившем пользователям выступление Мадонны на VMA 1984 года, а также коллаборацию королевы поп-музыки с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой в 2003 году. На красной дорожке 23-летняя звезда была одета в белый бюстгальтер, украшенный перьями, бикини в тон и объемную юбку.

