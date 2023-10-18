Злата Огневич продемонстрировала идеальную обувь на осень 2023 года: с чем носить ковбойские сапоги

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала стильный осенний образ с модными ковбойскими сапогами. Замшевую обувь она скомбинировала с асимметричным платьем в рубчик, обнажив колени.

Такую стильную пару, которая появилась в гардеробе артистки, называют казаками, и она в тренде уже не первый сезон. Редакторы Vogue рассказали, с чем еще можно соединить длинные сапоги на низком каблуке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица выбрала теплое миди-платье с открытым плечом, севшее по фигуре, но не обжавшее звезду. В комбинации с серо-коричневыми казаками и минималистическим ожерельем образ выглядел лаконично и по-осеннему уютно.

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Однако платье – не единственный стильный вариант на холодное время года. Редакторы модного журнала посоветовали стилизовать ковбойские сапожки с джинсами, заправленными внутрь. Это не обязательно должны быть скини, но лучше, чтобы низ не закрывал красоту обуви.

Кроме этого, стоит попытаться соединить стильную пару с кожаным аутфитом. Например, комбинезон или штаны-трубы будут трендово выглядеть с однотонной обувью из кожзама.

Если погода позволяет не прятать ноги от пронизывающего ветра, казаки можно дополнить мини-юбкой. С массивной обувью она будет смотреться не пошло, но сверху лучше накинуть оверсайз жакет.

В выборе одежды к ковбойским сапожкам следует помнить, что с акцентами не стоит заигрывать. Массивные сапоги с брюками-клеш или макси-платьем "потеряются" под слоями ткани, а яркий верх и избыток аксессуаров будут просто отвлекать от казаков внимание.

О том, какие модели трендовых сапог будут в моде в этом сезоне, OBOZ.UA писал раньше. Это не обязательно должны быть однотонные казаки без структуры и украшений.

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