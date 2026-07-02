Желтый цвет в моде: топ идей для летнего маникюра

Эксперименты с основными цветами палитры уже несколько сезонов подряд остаются в центре внимания ведущих мастеров маникюра. Этим летом настоящим хитом стал солнечный желтый цвет. Главное нововведение сезона заключается в сочетании этого радостного оттенка со знаменитым эффектом "глазированного пончика".

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Как отмечают эксперты из Who What Wear, нанесение тонкого слоя хромированной пудры поверх желтой базы мгновенно превращает любое покрытие в трехмерный глянцевый шедевр. Если вы хотите освежить свой образ, предлагаем подборку стильных хромированных идей в желтых тонах, которые стоит показать своему мастеру.

Сливочный френч

Классический французский маникюр никогда не выходит из моды, но этот солнечный вариант делает проверенный временем дизайн ультрамодным. Этот стильный и изящный набор – идеальный вариант для повторения этим летом.

Лимонная глазурь

Этот блестящий желтый маникюр действует как глоток освежающего лимонада для глаз. Смелый, сочный и слегка "кислый" дизайн построен на контрасте ярко-желтой основы и ледяного хромированного сияния. Повторить такой эффект дома можно с помощью нанесения солнечного лака, поверх которого втирается белая хромированная пудра.

Лимонадный френч

Если вам нравится идея французского маникюра, но хочется придать образу больше индивидуальности, обратите внимание на этот дизайн с крошечными божьими коровками. Небольшие акценты в виде летних насекомых, миниатюрных оливок или рыбок – отличный способ продемонстрировать свое игривое настроение в тёплые месяцы.

Широкий френч

Тонкие линии на кончиках ногтей выглядят изящно, однако широкие раскрашенные полумесяцы становятся настоящим стильным акцентом. Для создания такого эффекта наносится полупрозрачная нюдовая основа, а линия "улыбки" рисуется чуть выше естественного края ногтя. После высыхания цветного кончика ноготь покрывается хромом и закрепляется топом.

Лимонный сорбет

Светло-желтый или нежно-маслянистый оттенок по-прежнему на пике популярности. В сочетании с зеркальным глянцевым финишем этот бледный цвет выглядит благородно и свежо. Такой маникюр идеально подходит к загару и лучше всего смотрится в сочетании с массивными золотыми украшениями на пальцах.

Экстравагантный маникюр

Для тех, кто ищет более смелые решения и трехмерные формы, подойдет эта идея. Вместо привычной схемы в качестве основы здесь используется розовый хром, а яркий желтый цвет применяется для создания объемных 3D-дизайнов на поверхности ногтевой пластины.

Акцентные ногти

Если вы не готовы покрасить все ногти в яркий солнечный цвет, используйте его в качестве локального акцента. Трендовый желтый хром выглядит чрезвычайно стильно и контрастно, если сочетать его с противоположным по настроению серым или гранжевым базовым цветом на остальных пальцах.

OBOZ.UA ранее писал о лучших вариантах маникюра для отпуска.

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