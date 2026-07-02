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Желтый цвет в моде: топ идей для летнего маникюра

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
399
Жёлтые ногти снова в тренде
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Эксперименты с основными цветами палитры уже несколько сезонов подряд остаются в центре внимания ведущих мастеров маникюра. Этим летом настоящим хитом стал солнечный желтый цвет. Главное нововведение сезона заключается в сочетании этого радостного оттенка со знаменитым эффектом "глазированного пончика".

Как отмечают эксперты из Who What Wear, нанесение тонкого слоя хромированной пудры поверх желтой базы мгновенно превращает любое покрытие в трехмерный глянцевый шедевр. Если вы хотите освежить свой образ, предлагаем подборку стильных хромированных идей в желтых тонах, которые стоит показать своему мастеру.

Сливочный френч

Сливочный френч.

Классический французский маникюр никогда не выходит из моды, но этот солнечный вариант делает проверенный временем дизайн ультрамодным. Этот стильный и изящный набор – идеальный вариант для повторения этим летом.

Лимонная глазурь

Лимонная глазурь.

Этот блестящий желтый маникюр действует как глоток освежающего лимонада для глаз. Смелый, сочный и слегка "кислый" дизайн построен на контрасте ярко-желтой основы и ледяного хромированного сияния. Повторить такой эффект дома можно с помощью нанесения солнечного лака, поверх которого втирается белая хромированная пудра.

Лимонадный френч

Лимонадный френч.

Если вам нравится идея французского маникюра, но хочется придать образу больше индивидуальности, обратите внимание на этот дизайн с крошечными божьими коровками. Небольшие акценты в виде летних насекомых, миниатюрных оливок или рыбок – отличный способ продемонстрировать свое игривое настроение в тёплые месяцы.

Широкий френч

Широкий френч.

Тонкие линии на кончиках ногтей выглядят изящно, однако широкие раскрашенные полумесяцы становятся настоящим стильным акцентом. Для создания такого эффекта наносится полупрозрачная нюдовая основа, а линия "улыбки" рисуется чуть выше естественного края ногтя. После высыхания цветного кончика ноготь покрывается хромом и закрепляется топом.

Лимонный сорбет

Лимонный сорбет.

Светло-желтый или нежно-маслянистый оттенок по-прежнему на пике популярности. В сочетании с зеркальным глянцевым финишем этот бледный цвет выглядит благородно и свежо. Такой маникюр идеально подходит к загару и лучше всего смотрится в сочетании с массивными золотыми украшениями на пальцах.

Экстравагантный маникюр

Экстравагантный маникюр.

Для тех, кто ищет более смелые решения и трехмерные формы, подойдет эта идея. Вместо привычной схемы в качестве основы здесь используется розовый хром, а яркий желтый цвет применяется для создания объемных 3D-дизайнов на поверхности ногтевой пластины.

Акцентные ногти

Акцентные ногти.

Если вы не готовы покрасить все ногти в яркий солнечный цвет, используйте его в качестве локального акцента. Трендовый желтый хром выглядит чрезвычайно стильно и контрастно, если сочетать его с противоположным по настроению серым или гранжевым базовым цветом на остальных пальцах.

OBOZ.UA ранее писал о лучших вариантах маникюра для отпуска.

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