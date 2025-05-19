Тренд 90-х и 2000-х вернулся: какая форма ногтей сейчас в моде

Несмотря на то, что современные материалы делают выбор форм и длины ногтей для маникюра действительно бесконечным, все же даже здесь мода имеет свои тенденции. Так в последние годы на пике популярности находилась миндалевидная форма ногтевой пластины.

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Однако, как пишет издание UkrainyNovyny, в этом сезоне в тренде будут квадратные ногти. Последний большой всплеск популярности такой формы пришелся на нулевые. Тогда ее носили все – от знаменитостей на красных дорожках до обычных женщин в повседневной жизни. Особыми поклонницами квадратного маникюра были Кристина Агилера и Дженнифер Лопес.

Квадратные ногти в конце девяностых и в нулевых считались проявлением элегантности и женственности. Однако впоследствии вышли из моды, ведь такая форма выглядит не очень естественно и подходит не всем. Например, она не украшает короткие и пухлые пальцы.

Впрочем, сейчас квадратный маникюр переживает свой ренессанс. Его выбирают как для яркого, так и для минималистичного, нюдового маникюра.

Более того, правильно подобранные цвет и дизайн делают квадратные ногти комплиментарными для разных пальцев. Одним из удачных решений может быть легкое закругление углов квадрата – так называемый "мягкий квадрат".

Также возвращается в моду французский маникюр, выполненный на квадратной ногтевой пластине. В таком исполнении он выглядит более дерзко. Стилисты советуют также попробовать такую форму с классическими красными оттенками, если вы хотите привлечь к себе внимание. Вписываются в тренды также покрытия темных цветов, например черного или фиолетового, особенно с матовым финишем.

Если же вы предпочитаете универсальность и простоту, выбирайте нюд. Сформируйте квадратный кончик ногтя и покройте всю пластину лаком натурального бежевого оттенка, а сверху – деликатным блеском. В таком случае ваши руки будут выглядеть ухоженно и элегантно.

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