В полупрозрачном платье со знаками зодиака: Лопес поразила роскошным образом на премьере фильма о ее любви с Аффлеком

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес выпустила документальный музыкальный фильм "Это я... сейчас: история любви". Премьера состоялась 13 февраля в Лос-Анджелесе. Для важного события 54-летняя звезда выбрала эффектное платье, позволившее продемонстрировать ее роскошные подтянутые ноги.

Рядом с артисткой в этот вечер находился, конечно, ее муж, известный голливудский актер Бен Аффлек. OBOZ.UA собрал фотографии с события.

Так, Лопес была одета в черно-серебристое платье без бретелей из кутюрной коллекции Zuhair Murad осень-зима 2022 года. Бархатный лиф включал глубокий V-образный вырез, который находился прямо над ее талией, удачно ее подчеркивая. Также на знаменитости была пара длинных перчаток без пальцев из черного бархата, обвивавших ее руки и заканчивавшихся под плечами.

Джей Ло оказалась поклонницей астрологии, ведь полупрозрачная юбка ее платья была украшена мерцающими серебряными деталями всех знаков зодиака. Поскольку певица, как и ее любимый, является Львом – этот знак был на первом плане.

Звезда дополнила аутфит несколькими массивными серебряными кольцами, парой сережек-пусетов и маленьким черным кожаным клатчем. Макияж также привлекал к себе много внимания и гармонично вписывался в общую концепцию всего вида. Темно-серые тени для век с серебристым эффектом образовали удачный тандем с черной подводкой, которую визажисты нанесли на глаза певице необычной дугой. Губы в это время были "спокойными" – персиковыми. Завершала всю эту картину мягкая укладка с распущенными волосами, которые Джей Ло уложила на боковой пробор.

51-летний Бен Аффлек тем временем прибыл в лос-анджелесский театр "Долби" в классическом черном смокинге с белой рубашкой и темным галстуком.

Сообщалось, что показ музыкального фильма артистки стартует на Amazon Prime Video 16 февраля вместе с ее альбомом This Is Me... Now. Поклонников, как отмечали в пресс-релизе, ожидает "повествовательная кинематографическая Одиссея, погруженная в мифологический рассказ и личное исцеление".

Журналистам Variety Лопес раскрыла, что для создания и фильма, и альбома она использовала любовные письма, которые писал ей Аффлек еще до его женитьбы. Сначала оскароносный актер был несколько смущен этим фактом, но в конце концов он поддержал любимую при создании ленты, в частности давал ей множество рекомендаций. А вот что касается финансирования, то эту часть Джей Ло взяла полностью только на себя.

В фильме Аффлек делится: "Я действительно нашел красоту, поэзию и иронию в том факте, что это величайшая история любви, которую никогда не рассказывали. Если вы делаете об этом запись, это похоже на рассказ".

Для певицы мнение мужа о фильме является самым авторитетным. Когда она показала Бену черновые варианты и услышала ответную похвалу, то поняла, что все это было не зря.

"Он сказал: "Ты сняла фильм. Для себя. Ты сняла отличный фильм. Ты сделала это". Честно говоря, меня не волнует, что происходит сейчас. Это самый большой комплимент, который я могла получить", – поделилась Лопес.

