Зеленская вышла в свет с новой прической и показала, как в жару элегантно собрать короткие волосы

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет с новой прической, собрав свои короткие волосы в элегантный пучок. Раньше она предпочитала распущенные локоны, которые спадали по спине и едва достигали плеч.

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Вероятно, аномальная жара заставила украинку примерить новый стиль и убрать волосы со лба. Новые фото появились в соцсетях Елены Зеленской.

Первая леди во время рабочих мероприятий не может позволить себе расслабленный и слишком открытый стиль, даже когда на улице температура превышает 30 ºС. На ней был стильный и сдержанный костюм черного цвета под которым виднелась белая блузка.

Однако жена Владимира Зеленского все же поддалась искушению убрать тяжелые волосы в низкую прическу. Ее собранный пучок открывал шею первой леди и не предполагал выдернутых спереди прядей.

Такой вариант прекрасно подойдет обладательницам коротких полос, которым они мешают в жаркие дни. Чтобы повторить прическу первой леди, нужно разделить шевелюру на две равные части, хорошо их прочесать и закрепить сзади над шеей. К пучку можно добавить аксессуары, обвязать его платком или шелковой резинкой, но первая леди оставила образ без украшений в волосах.

Вместо этого она добавила интересных акцентов массивными серьгами и минималистической подвеской на шее.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские пропагандисты распространили фейк об Елене Зеленской и ее "покупке" новенького спорткара Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Однако несуразную новость быстро опровергли.

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