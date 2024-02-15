Зеленская продемонстрировала, как удачно скомбинировать вещи желтого и черного цвета. Фото

Жена президента Украины Владимира Зеленского – Елена Зеленская – снова вышла в свет в стильном образе с яркими деталями. Чем ближе надвигается окончание зимы, тем чаще первая леди добавляет в свой наряд весенних деталей. В этот раз она показала, как комбинировать желтый и черный цвета, когда ситуация требует формальный лук.

Елена Зеленская соединила классический костюм с яркой рубашкой, чтобы посетить сразу несколько мероприятий: встречу с Тернопольской областной военной администрацией и украинскими детьми, а также визит в психоневрологическую больницу. Фото появились в ее соцсетях.

Первая леди пришла на формальное совещание в черном костюме, подчеркнувшем ее стройный силуэт. Темная обувь позволила сделать образ цельным и зрительно не делить ноги на части.

Ярким акцентом стала простая рубашка нежно-желтого цвета, оттенявшая золотые украшения первой леди и ее пшеничные волосы.

Елена Зеленская выбрала сдержанные, но массивные серьги, которые дополнили кольца на пальцах и выраженный макияж глаз. В таком "солнечном" образе супруга президента встретилась с детьми, которые имеют проблемы со слухом, и обсудила необходимость развития инклюзивности Тернопольщины.

Примечательно, что на встречу с маленькими украинскими первая леди часто одевает цветной элемент гардероба. Колористика дает четкое объяснение выбору украинки.

Как пишет сайт Simplified, желтый цвет ассоциируется со счастьем, позитивом, оптимизмом и энергией, привлекает внимание и вызывает чувство радости, чего часто не хватает детям и взрослым во время войны.

Черный, со своей стороны, дарит ощущение собранности, серьезности и профессионализма. Елена Зеленская имела миссию, а не товарищескую встречу, поэтому ее наряд транслировал не только веру в лучшее, но и твердое намерение достичь этих улучшений трудом.

Это не впервые она придает красок своему образу яркими рубашками. На днях избранница Владимира Зеленского показала, как серый пиджак можно стильно соединить с изумрудным цветом.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший редактор фэшн-отдела Elle, модный эксперт Роман Тимофеев, обратил внимание на смыслы, которые первая леди транслирует своей одеждой.

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