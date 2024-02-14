Оливковая блуза и брошь с птицей: Елена Зеленская в новом образе обратилась к жителям Канады

Жена президента Украины Елена Зеленская в стильном образе обратилась к друзьям в Канаде. По случаю открытия книжной полки в стране первая леди нарядилась в зеленую сатиновую рубашку и официальный костюм.

Избранница Владимира Зеленского не пренебрегла и изящными деталями, несущими символизм. Видео появилось в ее Telegram-канале.

Елена Зеленская обратилась к друзьям Украины в Канаде на фоне сине-желтого флага. Она предстала в кадре в сдержанном сером жакете, из-под которого выглядывала более яркая деталь гардероба.

Изумрудная рубашка оттеняла зеленые глаза первой леди, придавая ее виду свежести, а коже – здорового сияния. Пуговицы на рубашке переливались серебром и гармонично сочетались с брошью Елены Зеленской.

Ювелирное изделие, похожее на брошь из коллекции украинского бренда Skifska Etnika, выглядело как птица с элементами национальных узоров.

Первая леди обратилась к зрителям с фирменной улыбкой, легким макияжем без ярких теней, помады и бровей, а ее волосы были красиво уложены в привычную прическу с объемом у корней.

Как известно, в коллекции Елены Зеленской есть немало брошей с особым значением. Как правило, это винтажные украшения или приобретенные у отечественных производителей. Все они – не просто часть образов, а маленькие месседжи миру.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший редактор фэшнотдела Elle, модный эксперт Роман Тимофеев, обратил внимание на смыслы, которые первая леди транслирует своей одеждой.

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