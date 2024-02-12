'Там много смысла': модный эксперт дал оценку образам Елены и Владимира Зеленских за время полномасштабной войны

Бывший редактор фэшнотдела Elle, модный эксперт Роман Тимофеев поделился мыслями о гардеробе президента и первой леди Украины после полномасштабного вторжения. Он осознает, что сегодня каждый образ Владимира и Елены Зеленских – это не просто одежда, это полное многими смыслами послание как украинцам, так и всему международному сообществу.

К примеру, броши первой леди, как заметил Роман, – это один из приемов дипломатии, который в свое время использовали Госсекретарь США Мадлен Олбрайт и королева Елизавета II. Своим анализом модный эксперт поделился в интервью изданию Tabloid.

"Этот прием с "говорящими брошками" он появился и у Елены Зеленской. Брошь – это не мейнстримное украшение. Ее нельзя надеть случайно. То есть, в какой-то момент в поисках смыслов, символов дошли до брошек. Понятно, что они постоянно в поисках определенных смыслов и символов. Потому что гардероб первой леди не может быть просто, потому что ей так удобно и это красиво. Нет. Он должен быть наполнен смыслами", – прокомментировал Тимофеев.

Самое главное, что делают образы Елены Зеленской – популяризируют украинские бренды.

"Это самое простое, что может сделать первая леди – стать послом легкой промышленности своей страны. А дальше все усложняется – это, например, отсылка к картине украинского художника, это вышивка из определенного региона Украины… Очень интересно рассматривать образы Елены Зеленской", – добавил модный. эксперт.

Тимофеев заметил, что некоторые хейтеры могут критиковать Зеленскую за ее наряды. Впрочем, он не согласен с негативными комментариями.

"Многие не понимают, что это еще один повод для упоминания об Украине. После начала полномасштабного вторжения выходили целые гиды в западных изданиях "Что носит Елена Зеленская", "Что означают ее образы"... И если мы можем подпитать интерес мира к нашей стране определенным фэшн-стейтментом первой леди, мы, конечно, должны это использовать… И, опять же, она демонстрирует костюм Gasanova – у бренда появляются заказы на этот костюм, и они дают работу швеям, а потом эти женщины, получая зарплату, платят налоги и имеют возможность задонатить. Это очень большая цепочка и ее нужно проговаривать, потому что не все это понимают", – поделился Роман.

Тимофеев также одобряет решение стилистов президента Украины. Ему нравится тот факт, что Владимир Александрович отказался от классических костюмов и галстуков, а вместо этого предпочел худи или футболки, удобные штаны и кроссовки или ботинки цвета милитари или черного.

"Сейчас президент и первая леди очень интересно работают с одеждой. Мне очень нравится прием стилистов, хотя говорят, что сам Зеленский так придумал – постоянно в милитари, всегда одеваться в зеленое, отказ от костюмов и тому подобное... Когда его оппоненты пытаются задеть его, мол, почему он приперся в Белый дом не в смокинге, я над этим смеюсь, это как раз очень правильно сделано, стратегически классно построено... И, в принципе, это логично, ведь он не может каждый день думать, в каком галстуке обратиться к людям. Он этим моментом "я не думаю об одежде", вообще эту тему отсек", – заметил Роман.

Эксперт заметил, что теперь каждое появление Зеленского в вышиванке – это настоящая сенсация. Впрочем, даже здесь президент не отходит от общей концепции всех своих образов – остается в милитари. Более того, орнаменты на рубашках украинского гаранта всегда уникальны и нетипичны.

"Классно, что он не просто надел вышиванку с какими-то символами. Каждый раз ее можно рассматривать и разбирать… То дроны, то княжеские гербы – там много смысла", – резюмировал Тимофеев.

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