Зеленская появилась на публике со стильными локонами-волнами. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике с необычной прической. Вместо классических прямых волос или собранных прядей, с которыми ее часто можно было увидеть в последнее время, супруга президента сделала волнистые локоны.

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Фотографии с новой прической были опубликованы в официальном Telegram-канале Зеленской. В таком образе первая леди появилась на встрече с новым главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде.

Можно с уверенностью сказать, что Елена Зеленская предпочитает пробор набок, а не классический, который находится посередине. Таким образом, намного легче создать объем. В сочетании с каре до плеч, как у первой леди, легкие волнистые локоны выглядят стильно.

В конце прошлого года Зеленскую можно было часто увидеть с собранными вверх волосами, или же прямыми распущенными прядями. Однако на новогодней открытке, где первая леди позирует рядом со своим мужем, супруга президента предпочла расслабленные локоны-волны.

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