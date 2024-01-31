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Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
306
Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Первая леди Украины Елена Зеленская начала рабочую поездку в Латвию, в рамках которой уже успела встретиться в Риге с премьер-министром страны Эвикой Силиней, которая лично заботится о помощи украинским детям, пострадавшим от российской агрессии. Для официальной встречи супруга президента Украины выбрала изысканный брючный костюм бежевого оттенка. Это впервые за долгое время Елена Владимировна предпочла аутфит в светлых, а не в темных тонах.

Видео дня

Кадры со встречи были обнародованы в Telegram-канале первой леди. Отдельного внимания заслуживает и лук премьера Латвии, которая дополнила свое сдержанное платье лилового цвета значком в виде флагов Украины и Латвии.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Что касается Зеленской, то на ней в Риге можно было заметить элегантный костюм благородного бежевого оттенка, придающий облику первой леди еще большего света и легкости.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Костюм состоял из удлиненного жакета на запах приталенного кроя, за счет которого удалось удачно подчеркнуть изящный силуэт жены украинского гаранта. Изделие из плотной ткани было украшено большими карманами и пуговицами в два ряда такого же цвета, что и сам пиджак.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Второй элемент костюма – трендовые брюки-палаццо. Эти широкие штаны остаются одной из передовых тенденций последние несколько сезонов. Их можно увидеть как на модных подиумах, так и в повседневной жизни.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

С костюмом Зеленска выигрышно стилизовала замшевые туфли-лодочки светло-коричневого оттенка.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Совершенным образ делали украшения первой леди. В частности, аккуратные золотые серьги, которые можно было рассмотреть благодаря элегантной укладке Зеленской с пробором на одну сторону. Жена Владимира Александровича сделала классические легкие волны и завершила весь этот ансамбль своим традиционным нюдовым макияжем с персиковыми губами.

Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый
Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый
Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда вкладывало в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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