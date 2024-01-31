Удлиненный жакет и штаны-палаццо: Зеленская сменила темные цвета на благородный бежевый

Первая леди Украины Елена Зеленская начала рабочую поездку в Латвию, в рамках которой уже успела встретиться в Риге с премьер-министром страны Эвикой Силиней, которая лично заботится о помощи украинским детям, пострадавшим от российской агрессии. Для официальной встречи супруга президента Украины выбрала изысканный брючный костюм бежевого оттенка. Это впервые за долгое время Елена Владимировна предпочла аутфит в светлых, а не в темных тонах.

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Кадры со встречи были обнародованы в Telegram-канале первой леди. Отдельного внимания заслуживает и лук премьера Латвии, которая дополнила свое сдержанное платье лилового цвета значком в виде флагов Украины и Латвии.

Что касается Зеленской, то на ней в Риге можно было заметить элегантный костюм благородного бежевого оттенка, придающий облику первой леди еще большего света и легкости.

Костюм состоял из удлиненного жакета на запах приталенного кроя, за счет которого удалось удачно подчеркнуть изящный силуэт жены украинского гаранта. Изделие из плотной ткани было украшено большими карманами и пуговицами в два ряда такого же цвета, что и сам пиджак.

Второй элемент костюма – трендовые брюки-палаццо. Эти широкие штаны остаются одной из передовых тенденций последние несколько сезонов. Их можно увидеть как на модных подиумах, так и в повседневной жизни.

С костюмом Зеленска выигрышно стилизовала замшевые туфли-лодочки светло-коричневого оттенка.

Совершенным образ делали украшения первой леди. В частности, аккуратные золотые серьги, которые можно было рассмотреть благодаря элегантной укладке Зеленской с пробором на одну сторону. Жена Владимира Александровича сделала классические легкие волны и завершила весь этот ансамбль своим традиционным нюдовым макияжем с персиковыми губами.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда вкладывало в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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