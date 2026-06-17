Защитит вас от жары: названа идеальная летняя прическа

Стрижка боб давно зарекомендовала себя как прическа, позволяющая сохранять комфортную длину волос и при этом постоянно экспериментировать с формой и стилем. И в этом сезоне самым модным вариантом станет гидро-боб.

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По сути, это вариация классического боба, но уложенного особым способом, отмечает издание Myself. Фишка прически кроется в эффекте мокрых волос, который вполне можно создать самостоятельно всего за несколько шагов.

Что такое гидро-боб и как его укладывать

Основой для этой прически служит стрижка с абсолютно прямым, ровным срезом длиной чуть ниже подбородка. В отличие от классического варианта, после мытья головы волосы для гидро-боба не высушивают феном, а оставляют высыхать естественным образом.

Эффект мокрого финиша создается с помощью геля или воска для волос, который нужно щедро распределить по еще влажным прядям. После этого всю шевелюру зачесывают назад за уши и дают ей так высохнуть. По желанию можно выпустить одну или две пряди, чтобы они непринужденно ниспадали на лицо.

Чтобы завершить образ, стоит нанести немного масла для волос или спрея для блеска, чтобы придать вашему гидро-бобу дополнительное сияние. Вот и все – простая и стильная прическа готова

Почему гидро-боб стал таким популярным

В отличие от других вариантов этой стрижки, которые требуют довольно тщательной укладки феном, гидро-боб укладывается молниеносно и максимально неприхотлив в уходе. Причем совершенно неважно, прямые у вас волосы или вьющиеся.

Кроме того, эта модная прическа прекрасно сочетается с различными аксессуарами, например, повязками для волос или массивными акцентными серьгами. Вдохновляться идеями для такого стайлинга можно бесконечно в соцсетях. Взглянув на современный уличный стиль, легко убедиться, насколько красивым и универсальным является гидро-боб. Поэтому этим летом точно стоит попробовать эту прическу хотя бы раз.

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