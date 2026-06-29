Забывают очень часто: 5 частей тела, на которые обязательно нужно наносить SPF

Солнцезащитный крем стал обязательным элементом ухода для каждого, кто заботится не только о своей красоте, но и о здоровье. Но эксперты говорят, что мы по-прежнему забываем наносить его на некоторые чувствительные участки тела, которые из-за тонкой кожи сильно страдают от воздействия ультрафиолета.

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Издание Myself рассказало, какие части тела мы постоянно обходим стороной, когда наносим защиту. Пора изменить эту привычку.

Уши

Мало кто вспоминает об ушах, когда наносит какой-либо крем. А между тем они получают огромную дозу солнца. Особенно чувствительны верхние части ушных раковин, которые обгорают моментально. Каждый, кому хоть раз приходилось засыпать с красными, горячими ушами, знает, насколько это неприятно. Поэтому правило такое: солнцезащитный крем всегда нужно наносить спереди, сзади и по верхнему краю ушей.

Кожа головы

Кожа головы также может обгореть на солнце, причем быстрее, чем многие думают. Особенно уязвимы пробор, залысины или места с очень редкими волосами. Кожа там нежная и часто заживает медленно. Если вы не хотите носить кепку, стоит использовать солнцезащитный спрей или применять специальные UV-продукты для кожи головы.

Губы

Губы практически не имеют собственной защиты и крайне чувствительно реагируют на ультрафиолетовые лучи. Несмотря на это, многие люди, хотя и используют SPF для лица, забывают об уходе за губами с солнцезащитным фактором. Результат: сухие, стянутые или даже обожженные губы. Исправить это легко, купив бальзам с защитным фактором повыше.

Веки

Звучит необычно, но об этой нежной области забывают на удивление часто. Кожа на веках особенно тонкая и чувствительная. Многие избегают наносить на нее крем из-за страха, что солнцезащитный крем попадет в глаза. Чтобы этого избежать, аккуратно нанесите пальцами небольшое количество минерального солнцезащитного крема или средств, разработанных специально для лица, и, конечно же, не забывайте о солнцезащитных очках.

Подошва стопы

Как только мы переобуваемся в сандалии или вьетнамки, ноги сразу остаются совершенно незащищенными. Особенно часто ожогам подвергается зона подъема стопы. Проблема в том, что кожа там быстро краснеет, а затем неприятно стягивается при ходьбе. Поэтому, нанося крем, всегда не забывайте про ноги вплоть до самых пальцев.

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