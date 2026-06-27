Что пить в жару: названы лучшие напитки, которые утоляют жажду

В жару организм быстрее теряет жидкость, поэтому правильный выбор напитков имеет большое значение для самочувствия. Специалисты назвали несколько вариантов, которые помогают поддерживать водный баланс, освежают и могут обеспечить организм полезными веществами.

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Летом стоит отдавать предпочтение натуральным напиткам без избытка сахара. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Некоторые напитки помогают не только быстро утолить жажду, но и поддержать водно-солевой баланс организма во время аномальной жары. Есть несколько вариантов напитков для жаркой погоды.

Вода

Лучшим выбором в жаркую погоду остается обычная питьевая вода. Ее рекомендуется пить регулярно небольшими порциями в течение дня, а по желанию можно добавить несколько капель лимонного сока или щепотку соли для лучшего удержания жидкости в организме.

Лимонад

Следующий вариант — домашний лимонад. Его готовят из воды, лимона или лайма, свежей мяты и имбиря без добавления сахара. Такой напиток хорошо освежает и помогает быстрее утолить жажду.

Домашний морс

Полезным выбором для утоления жажды является домашний морс из ягод. Благодаря естественной кислинке он освежает, а также содержит витамины и антиоксиданты.

Томатный сок

Альтернативный напиток, который помогает организму поддерживать водный баланс, — это томатный сок. Благодаря небольшому количеству соли жидкость дольше задерживается в организме.

Компот

Для жарких дней подойдут домашний компот из сухофруктов без сахара и натуральный хлебный квас, который рекомендуется употреблять в умеренных количествах — не более одного литра в сутки.

Кефир

Еще одним удачным вариантом является нежирный кефир без сахара и добавок. Он не только помогает освежиться, но и может стать легким перекусом в течение дня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, пытаясь справиться с изнурительной жарой, многие используют различные методы для охлаждения, в частности добавляя лёд в напитки, накидывая мокрые полотенца на плечи и даже ложась спать во влажных носках.

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