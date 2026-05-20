Забудьте по красный: какой цвет маникюра станет хитом лета

Алина Милсент
Lady Oboz
2 минуты
111
Среди главных трендов летнего маникюра 2026 года называют sage nails – ногти в приглушенном шалфейно-зеленом оттенке. Этот цвет может стать удачной альтернативой классическому красному, нюдовому или розовому лаку, ведь он одновременно сдержанный, универсальный и свежий.

Шалфейный зеленый не такой яркий, как травяной или лаймовый, поэтому легко сочетается с разной одеждой и не перегружает образ. Такой маникюр выглядит современно, но остается достаточно элегантным для ежедневного ношения, информирует Myself.

Sage nails в переводе означает "шалфейные ногти". Название направления указывает на главный цвет этого маникюра – мягкий зеленый оттенок с легким сероватым подтоном. Именно благодаря этой приглушенности он воспринимается не как слишком смелый эксперимент, а как почти нейтральная база.

В отличие от многих сезонных трендов, шалфейный маникюр не требует сложного дизайна или специальных навыков. Его можно сделать и в салоне, и дома. Главное – подобрать лак нужного оттенка и аккуратно подготовить ногти.

Перед нанесением лака ногтям стоит придать желаемую форму. Sage nails подходят и коротким, и длинным ногтям, ведь этот тренд базируется не на длине или декоре, а именно на цвете. Если на ногтевой пластине есть неровности, ее можно слегка отполировать, но без чрезмерного нажима, чтобы не истончить ноготь.

После этого следует нанести прозрачную базу. Она защищает ногти от пигментации и помогает маникюру держаться дольше. Когда базовое покрытие высохнет, можно наносить шалфейно-зеленый лак. В зависимости от плотности средства может понадобиться один или два слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед следующим нанесением.

Финальный этап – прозрачный топ. Он добавляет блеска, закрепляет цвет и уменьшает риск быстрого скалывания лака. В результате маникюр выглядит опрятным, свежим и одновременно ненавязчивым.

Если однотонные ногти кажутся слишком простыми, их можно сочетать с другими актуальными деталями. Например, сделать шалфейные французские кончики, добавить эффект cat-eye, цветочные мотивы, мелкий горошек или клетку. Впрочем, даже без декора этот оттенок сам по себе достаточно выразительный, чтобы освежить летний образ.

