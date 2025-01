Забудьте об укладке: как повторить одну из самых популярных стрижек. Фото

Боб долго был на вершине модных трендов благодаря своему гладкому и отполированному виду, но сейчас к нему прилагается новый фаворит – многослойное каре. Эта прическа, идеально сочетающая стиль и легкость, уже привлекает внимание модниц в 2025 году.

Эксперт по уходу за волосами Эмма Викери рассказала Who What Where, что подобная стрижка обеспечивает естественную текстуру и подвижность волос, создавая более расслабленный образ. Многослойное каре – это длина до ключиц или короче с аккуратными слоями, придающими волосам динамики.

Эксперт рекомендует делать слои как можно меньшей длиной друг от друга, если речь идет о коротких волосах, поскольку это поможет сохранить легкий эффект "качели". Этот вариант отлично подходит для тех, кто хочет освежить прическу без сложной укладки.

Регулярные подравнивания помогут поддерживать форму прически, а текстурующий спрей или мусс станут верными помощниками для создания легкой волнистости или акцентов на слоях. Для густых волос рекомендуют больше слоев, а тонкие волосы будут лучше выглядеть с более длинными слоями.

