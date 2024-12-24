Забудьте об эффекте 'маски': чем заменить тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и замаскировать недостатки

В течение длительного времени макияж остается неизменным элементом ежедневной рутины многих людей, что помогает скрыть недостатки и подчеркнуть красоту. Однако часто тональные основы неприятно ощущаются на коже и образуют эффект "маски", который точно не сыграет на руку.

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Решить такую проблему можно, заменив плотную декоративную косметику более легкими средствами, которые помогут выровнять тон лица и сделают ваш макияж менее заметным. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие альтернативы обычному тональному крему.

Консиллер

Консиллер – универсальное средство, которое может быть не просто хорошим дополнением к тональной основе, а полноценно заменить ее. Следует только нанести его на проблемные места, например высыпания или покраснение на коже, и тщательно растушевать, чтобы его не было заметно.

BB-крем

BB-кремы являются одной из самых удачных альтернатив плотным тональным средствам. Они обладают достаточным количеством пигмента, чтобы перекрыть недостатки, однако не создают эффекта "маски" из-за более легкой текстуры. Интересно, что BB (Blemish Balm) переводится к "бальзам от пятен".

Тинт для лица

Такое средство декоративной косметики идеально подойдет для тех, кто хочет получить невесомый финиш. Тинты для лица имеют гораздо более редкую консистенцию, чем тональные или BB-кремы, однако достаточно пигментированы, чтобы скрыть сыпь или покраснение.

Увлажняющий крем с оттенком

Это средство станет идеальным вариантом для обладателей сухой кожи. Плотные тональные основы подчеркивают даже малейшие неровности, однако увлажняющий крем с оттенком будет давать обратный эффект. Такие средства обладают достаточным количеством пигмента, чтобы выровнять тон кожи и создать сияющий финиш.

Бронзирующие средства

Бронзирующие тональные средства обладают очень легкой формулой с невероятной пигментацией. Достаточно нанести несколько капель прямо на кожу лица или смешать их с увлажняющим кремом, и вы получите идеальный цвет кожи без эффекта "маски".

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