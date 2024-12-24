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Забудьте об эффекте "маски": чем заменить тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и замаскировать недостатки

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
390
Забудьте об эффекте 'маски': чем заменить тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и замаскировать недостатки

В течение длительного времени макияж остается неизменным элементом ежедневной рутины многих людей, что помогает скрыть недостатки и подчеркнуть красоту. Однако часто тональные основы неприятно ощущаются на коже и образуют эффект "маски", который точно не сыграет на руку.

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Решить такую проблему можно, заменив плотную декоративную косметику более легкими средствами, которые помогут выровнять тон лица и сделают ваш макияж менее заметным. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие альтернативы обычному тональному крему.

Консиллер

Консиллер – универсальное средство, которое может быть не просто хорошим дополнением к тональной основе, а полноценно заменить ее. Следует только нанести его на проблемные места, например высыпания или покраснение на коже, и тщательно растушевать, чтобы его не было заметно.

BB-крем

BB-кремы являются одной из самых удачных альтернатив плотным тональным средствам. Они обладают достаточным количеством пигмента, чтобы перекрыть недостатки, однако не создают эффекта "маски" из-за более легкой текстуры. Интересно, что BB (Blemish Balm) переводится к "бальзам от пятен".

Забудьте об эффекте "маски": чем заменить тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и замаскировать недостатки

Тинт для лица

Такое средство декоративной косметики идеально подойдет для тех, кто хочет получить невесомый финиш. Тинты для лица имеют гораздо более редкую консистенцию, чем тональные или BB-кремы, однако достаточно пигментированы, чтобы скрыть сыпь или покраснение.

Увлажняющий крем с оттенком

Это средство станет идеальным вариантом для обладателей сухой кожи. Плотные тональные основы подчеркивают даже малейшие неровности, однако увлажняющий крем с оттенком будет давать обратный эффект. Такие средства обладают достаточным количеством пигмента, чтобы выровнять тон кожи и создать сияющий финиш.

Забудьте об эффекте "маски": чем заменить тональный крем, чтобы выровнять тон кожи и замаскировать недостатки

Бронзирующие средства

Бронзирующие тональные средства обладают очень легкой формулой с невероятной пигментацией. Достаточно нанести несколько капель прямо на кожу лица или смешать их с увлажняющим кремом, и вы получите идеальный цвет кожи без эффекта "маски".

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