Звездные визажисты назвали лучшие тени для век, которые замаскируют морщины

Хорошие тени для век могут творить настоящие чудеса на зрелой коже. Кремовидные формулы, не образующие морщин, цвета, дополняющие глаза, и безопасные для лица ингредиенты – все это способствует пронзительному взгляду в любом возрасте.

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"Мне нравятся средства, придающие едва заметное сияние", – говорит Роуз-Мари Свифт, визажистка и основательница RMS Beauty. Это свойство отражать свет придает коже розовый, блестящий и, прежде всего, молодой вид, пишет французский Vogue.

Палитра сатиновых оттенков

Для женщин старше 50 лет одними из самых любимых теней звездных визажистов это те, что оттеняют веки атласным переливчатым цветом. Палитра может включать в себя нежные оттенки сиреневого, лавандового, розового цвета шампанского и красивого шоколадно-коричневого оттенка. "Использование темно-серых или глубоких коричневых оттенков подчеркивает глаза, без резкости черных теней", – отмечает визажистка Фиона Стайлз.

Карандаш для глаз

Вместо грубых оттенков черного или синего, обратите внимание на палитру коричневого или нежно-фиолетового. Такого совета следует 63-летняя актриса Джулианна Мур – в ежедневном макияже она использует мягкий карандаш для глаз. Лиловый оттенок звезда наносится вдоль линии роста ресниц.

Сияние вместо блесток

Визажистка Элейн Офферс, отвечавшая за гламурный образ Сары Джессики Паркер в премьере 2-го сезона сериала "И просто так", рассказала о лайфхаках для подготовки глаз 59-летней актрисы: "Я погружаю маленькие кисточки в воду, растираю тени, чтобы подобрать пигменты, и наношу". Звездные эксперты советуют избегать больших блесток, а использовать перламутровые тени, которые придадут глазам сияние и не будут подчеркивать морщины. Кроме того, обратите внимание на кремовые варианты, которые легче нанести и смыть.

Жидкие тени

Жидкие тени с водной формулой, идеально прилегающей к векам, разработаны для длительного ношения. "Они идеально наносятся, а их стойкость просто поражает, – объясняет эксперт Лиза Аарон. – Они могут держаться до 16 часов без морщин, не осыпаются и являются водостойкими. Идеальны для самостоятельного использования, их можно наносить на другие тени".

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