Забудьте о розовом. 7 идей стильного маникюра цвета персик, ставшего трендом 2024

В последние летние сезоны незаурядную популярность приобретают яркие ногти, цвет которых напоминает сочные фрукты. В этом году трендовым оттенком маникюра стал персиковый, которому уступил, облюбованный большинством людей, розовый.

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Главным преимуществом дизайнов с модной окраской лака является то, что они будут подходить к любому тону кожи. Редакторы Bustle подготовили 7 идей стильного маникюра цвета персик.

Вертикальные линии

Если вам хочется иметь интересный, но не слишком яркий маникюр, попробуйте добавить вертикальные линии персикового цвета на нюдовый оттенок ногтя. Для достижения более праздничного эффекта выберите яркий лак.

Персиковый французский маникюр

Для того, чтобы базовый френч выглядел более свежим и летним, добавьте на кончики ногтей полоски цвета персик.

Омбре

Попробуйте сочетать несколько оттенков оранжево-розового цвета, которые постепенно смешиваются между собой, чтобы создать яркий, по-настоящему летний дизайн.

Принт в клетку

Разместите на ногтях вертикальные и горизонтальные полоски персикового оттенка, которые образуют трендовый принт в клетку. Добавьте несколько акцентов более ярким лаком, чтобы маникюр стал интереснее.

Хромированный дизайн

Нежная персиковая окраска будет более экстравагантной, если придать к ней мерцающий хромированный эффект.

Персиковая аура

Соедините в одном маникюре сразу два летних тренда: пастельный розово-оранжевый оттенок и дизайн аура. Таким образом вы создадите узор, похожий на закат.

Волнистые линии

Добавьте несколько волнистых линий пастельных цветов на нейтральный оттенок основного лака, и вы создадите эффектный дизайн, напоминающий моду 70-х.

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