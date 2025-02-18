Забудьте о ровных стрелках: назван самый романтичный тренд в макияже

Рисовать равные стрелки – непростая задача для многих женщин, однако с ними макияж, без сомнений, выглядит более выразительно и ярко. В 2025 году популярность набирает еще более сложная техника – стрелки с сердцами.

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Романтическая тенденция позволяет придать макияжу уникальности и привлечь больше внимания окружающих. Как пишет журнал Сosmopolitan, оригинальный вид может приятно удивить вашу вторую половинку.

Прежде всего следует определиться, каким будет ваш макияж. Его можно совместить с тенями, прорисовать внутреннюю слизистую глаза темным карандашом или же оставить веко "голым", чтобы все внимание досталось сердцам на стрелке.

После подготовки глаза с помощью базы под тени или обычного консилера можно сосредоточиться на самой сложной части макияжа.

Подводкой любого цвета следует подчеркнуть линию роста ресниц и вывести кончик к уху. Острая часть должна быть продолжением нижнего века, чтобы макияж подчеркнул выразительность глаз и зрительно увеличил их. После этого подводкой или тенями контрастного цвета нужно нарисовать сердца.

Нет никаких ограничений или табу в дизайне. Некоторые модницы создают иллюзию пробитого стрелой амура сердца, другие просто рисуют романтические символы на черной стрелке. Некоторые оставляют фигуру незаполненной, а другие добавляют больше цвета.

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