Забудьте о минимализме: какой маникюр выбрать осенью

Стилисты предлагают отложить привычный минималистичный маникюр и обратить внимание на более смелые дизайны. В этом сезоне животные принты выходят за пределы одежды и аксессуаров, превращаясь в эффектный элемент нейл-арта.

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Леопардовые пятна, полосы зебры, тигровый узор и текстура змеиной кожи позволяют экспериментировать даже тем, кто обычно выбирает сдержанное покрытие, отмечает издание Who What Wear. При этом не обязательно сразу делать максимально яркий дизайн – анималистические мотивы легко адаптировать под повседневный образ.

Френч "зебра"

Черно-белые полосы зебры могут стать хорошим вариантом для первого знакомства с анималистическим трендом. Такой дизайн выглядит выразительно, но благодаря французскому маникюру не перегружает образ. Если хочется более сдержанного эффекта, полоски можно нанести только на кончики ногтей, оставив основу полупрозрачной или молочной.

Маникюр "олененок Бэмби"

Нежный принт, вдохновленный окрасом олененка, набирает популярность в 2026 году. Для него подойдут естественные осенние оттенки – серо-бежевый, каштановый, ореховый и теплый коричневый. Такая палитра делает анималистический дизайн более мягким и прекрасно сочетается с осенним гардеробом.

Бабочка

Принт с крыльями бабочки станет более игривой интерпретацией тренда. Дизайн можно выполнить с помощью тонких линий и пятен, имитирующих характерный рисунок на крыльях. В отличие от классических животных мотивов, такой маникюр выглядит более романтично.

Тигровые полосы

Тигровый принт позволяет сделать маникюр ярким, но в то же время современным. Один из интересных вариантов – оставить оранжевый оттенок только в центральной части ногтя, дополнив его темными полосами. Благодаря такому расположению цвета традиционный тигровый узор приобретает более свежий вид.

Пятна далматинца

Черно-белые пятна на молочной основе – еще один способ добавить анималистический мотив без сложной композиции. Такой дизайн напоминает окрас далматинца и хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Молочная основа смягчает контраст и делает маникюр более универсальным.

Черепаховый принт

Черепаховый узор давно используется в аксессуарах, а теперь переходит и в нейл-арт. Сочетание коричневых, карамельных и янтарных пятен создает глянцевую осеннюю основу. Придать дизайну современность можно с помощью яркой детали, например абстрактной синей линии или волнистого акцента.

Змеиный принт

Имитация змеиной кожи на ногтях придает образу выразительность и напоминает о популярном анималистическом мотиве в моде. Такой маникюр можно выполнить в натуральной коричневой, серой или бежевой гамме, а для более смелого результата – добавить металлические или насыщенные оттенки. Он особенно хорошо смотрится с глянцевым финишем.

Леопардовый маникюр

Леопардовый принт остается одним из самых узнаваемых вариантов анималистического дизайна. Осенью его можно переосмыслить с помощью блестящего покрытия, эффекта "кошачьего глаза" и необычного цветового акцента. Например, традиционные пятна можно дополнить лаймовым или другим ярким оттенком.

Крокодиловая текстура

Крокодиловый принт на ногтях может напоминать фактуру кожаных аксессуаров. Для осеннего маникюра особенно уместны будут глубокий черный, каштановый и темно-коричневый цвета. Такой дизайн выглядит сдержаннее, чем яркий леопардовый принт, но при этом остается фактурным и заметным.

OBOZ.UA писал о 5 дизайнах маникюра, которые будут в тренде этой осенью.

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